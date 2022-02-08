В самарском аэропорту Курумоч начались испытания «охотника за дронами», разработанного концерном «Алмаз-Антей»

Как рассказали в пресс-службе Концерна ВКО «Алмаз-Антей», разработавшего комплекс, беспилотник «Волк-18» предназначен для поиска беспилотных летающих аппаратов (или, проще, дронов), которые могут представлять угрозу в зоне охраняемого объекта. Атакуемые дроны выводятся из строя специальными сетками-ловушками, а после отстрела зарядов оператор может направить «Волк-18» на таран.

Комплекс «ROSC-1» разработан дочерним предприятием концерна — ПАО «НПО «Алмаз», которое вместе с другими предприятиями, входящими в «Алмаз-Антей» представят на выставке различную технику. Это и радиолокационный комплексы, и комплексы для управления светосигнальным оборудованием, а также пульты диспетчера и даже пожарный аэродромный автомобиль. Как отметили в концерне, автомобиль разработан в рамках программы импортозамещения и способен заменить иностранные аналоги, которые сейчас используются в российских аэропортах. Он предназначен для быстрого прибытия на место происшествия, обеспечения маршрутов эвакуации, тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта (транспортировка боевого расчета, пожарно-технического вооружения, огнетушащих веществ).

«Почти всё оборудование, которое сегодня применяется в управлении воздушным движением, изначально разрабатывалось для оборонных целей. — рассказал заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Концерна ВКО «Алмаз — Антей» Дмитрий Савицкий. — В рамках решения задач, стоящих перед гражданской авиацией наши оборонные разработки получили новый импульс к развитию. Гражданские системы, как и системы военного назначения, способны к надёжной эксплуатации в любых условиях».

Концерн является головным исполнителем Программы модернизации Единой системы организации воздушного движения России. С 2008 года совместно с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» модернизировано более 200 аэродромов, создано и оснащено современным отечественным оборудованием 11 укрупнённых центров управления воздушным движением и три особых центра — в Калининграде, на Камчатке и в Крыму. В 2020 году Концерн завершил масштабный проект по переоснащению Якутского укрупнённого центра. В январе 2022 года сдан в эксплуатацию укрупнённый центр в Санкт-Петербурге, в завершающей стадии переоснащение на отечественную автоматизированную систему организации воздушного движения укрупнённого центра в Ростове-на-Дону.

