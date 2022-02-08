Неизвестный в темном не смог с первого раза угнать Hyundai у бизнесмена на Наставников

Предпринимателя лишили автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга. Угнать машину сразу у преступника не получилось, но он не сдался.



Утром 7 февраля в полицию обратился 40-летний гендиректор фирмы, занимающейся производством автозапчастей. Мужчина рассказал, что между 19 часами 6 февраля и 7:40 7 февраля от дома 5, корпус 3, по проспекту Наставников пропал его Hyundai Santa Fe 2018 года выпуска стоимостью 2,9 миллиона рублей, стало известно «Фонтанке» 8 февраля.

Момент угона попал на камеру видеонаблюдения. В 0:51 7 февраля к автомобилю подошел мужчина в темной одежде и с сумкой через плечо. У «Хёндэ» сработала световая сигнализация, и неизвестный ушел. Однако через две минуты он вернулся, сел в машину и уехал.