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Гендиректору турфирмы сожгли «Мерседес» на Васильевском острове

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Предпринимателю из Петербурга в ночи подожгли его 12-летний «Мерседес». С места пожара изъяли целый набор вещдоков.

В 23:41 6 февраля в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе дома 7/19 по проспекту КИМа горит автомобиль Mercedes, стало известно «Фонтанке» 8 февраля. Прибывшие на место полицейские установили, что возгорание произошло под капотом. Сотрудники патрульно-постовой службы локализовали пожар. Машина выгорела частично.

Пострадавший «Мерседес» 2009 года выпуска принадлежит 33-летнему гендиректору туристической фирмы. Камера, установленная на фасаде расположенной рядом школы, засняла, как в 23:35 к автомобилю подошел неизвестный, после чего машина загорелась. С места происшествия полицейские изъяли зажигалку, оплавленную пластиковую бутылку, резиновые перчатки, баллон из-под газа и газовую горелку.

По факту произошедшего 7 февраля возбудили уголовное дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 30, ч. 1, ст. 167, ч. 1, УК РФ).

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Комментарии (3)

SergKoch
Не понравился кому-то отдых по путёвке.
Артист ритуальных услуг
Ничего. Мерин ведь застрахован!
ash364
12 летний мерс сейчас стоит как настоящий ;-)
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