Гендиректору турфирмы сожгли «Мерседес» на Васильевском острове

Предпринимателю из Петербурга в ночи подожгли его 12-летний «Мерседес». С места пожара изъяли целый набор вещдоков.



В 23:41 6 февраля в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе дома 7/19 по проспекту КИМа горит автомобиль Mercedes, стало известно «Фонтанке» 8 февраля. Прибывшие на место полицейские установили, что возгорание произошло под капотом. Сотрудники патрульно-постовой службы локализовали пожар. Машина выгорела частично.

Пострадавший «Мерседес» 2009 года выпуска принадлежит 33-летнему гендиректору туристической фирмы. Камера, установленная на фасаде расположенной рядом школы, засняла, как в 23:35 к автомобилю подошел неизвестный, после чего машина загорелась. С места происшествия полицейские изъяли зажигалку, оплавленную пластиковую бутылку, резиновые перчатки, баллон из-под газа и газовую горелку.