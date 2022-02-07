В Купчино сорвавшийся с ТРК снег отправил в больницу беременную

Как сообщил собеседник в экстренных службах, 27-летнюю женщину с травмами головы накануне доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Своё состояние медикам она объяснила падением наледи с ТРК «Международный» на улице Белы Куна, 3.



В администрации Фрунзенского района уточнили, что, по их данным, горожанка попала под сорвавшуюся шапку снега и не пострадала. Руководство ТРК решает вопрос самостоятельно и идёт навстречу девушке, отметили в пресс-службе.



«Фонтанка» обратилась за комментарием в управляющую компанию «Адамант», в ведении которой находится «Международный».

