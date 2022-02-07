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В Купчино сорвавшийся с ТРК снег отправил в больницу беременную

Беременная жительница Фрунзенского района Петербурга госпитализирована в результате падения снега с крыши торгового комплекса. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 февраля.

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Как сообщил собеседник в экстренных службах, 27-летнюю женщину с травмами головы накануне доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Своё состояние медикам она объяснила падением наледи с ТРК «Международный» на улице Белы Куна, 3.

В администрации Фрунзенского района уточнили, что, по их данным, горожанка попала под сорвавшуюся шапку снега и не пострадала. Руководство ТРК решает вопрос самостоятельно и идёт навстречу девушке, отметили в пресс-службе.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в управляющую компанию «Адамант», в ведении которой находится «Международный».

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Комментарии (2)

VKuser203216
Виновных, за нанесение вреда здоровью беременной, не будет. В СПб так должно и быть. Люди должны травмироваться на улицах. Ведь температурные качели и никто не виноват, которые в галстуках.
тов
Поставить собственников адаманта на то же место и сбросить с той же крыши им на головы аналогичные глыбы.
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