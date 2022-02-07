У предпринимателя в Петербурге угнали машину, заехали за дом и бросили играть музыку

Петербуржец припарковал свой автомобиль под окнами, а на следующий день не увидел на месте. Нашлась машина неподалеку, и выглядела так, будто ее бросили в спешке.
Как стало известно «Фонтанке», ночью 7 февраля с заявлением об угоне в полицию Невского района Петербурга обратился 46-летний гендиректор коммерческой фирмы. Он рассказал, что 5 февраля в 15:10 припарковал свой Hyundai Santa Fe за 2,3 миллиона рублей на проезжей части дороги у дома 4, строение 1, по Нерчинской улице, поставил его на охранную сигнализацию и ушел домой. Машину было видно из его окон. А 6 февраля около одиннадцати вечера он заметил, что ее на месте нет.
Мужчина выбежал из дома и обнаружил свой «Хёндэ» неподалеку от места пропажи — в дворовом проезде с другой стороны того же дома по Нерчинской улице. У автомобиля были открыты двери и заведен двигатель, а в салоне играла музыка. В машине никого не было.
По факту угона возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (попытка кражи в особо крупном размере).