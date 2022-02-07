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В парадной дома на Пороховых стреляли по-соседски

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Нумизмата и кладоискателя задержали в Красногвардейском районе после стрельбы.

Полицию в дом 45 по шоссе Революции вызвали накануне около двух ночи перепуганные звуками выстрелов жители, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 февраля. На место оперативно выехали сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД и Росгвардии.

В парадной дома они нашли двух соседей: одного с пистолетом, второго с окровавленным лицом.

По предварительной информации, у 52-летнего мужчины произошел конфликт с 33-летним соседом. Старший выстрелил в него из газового пистолета. Стрелявшего увезли в отдел, где выяснилось, что в конце 90-х он уже попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным хранением оружия. А сейчас подвизается на ниве нумизматики и кладоискательства.

Второго увезли в травмпункт, где у него диагностировали перелом костей носа и травму затылка. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

Домой же ушел и его обидчик: с него взяли подписку о невыезде в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Хулиганство».

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