После поджога машины замдиректора фирмы на Дунайском задержали гостя из Краснодарского края

Полиция Фрунзенского района Петербурга задержала подозреваемого в поджоге автомобиля, совершенного в Купчино в конце января. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Поджог произошел в районе 1:49 31 января у дома 33, корпус 1 по Дунайскому проспекту. У автомобиля Skoda Rapid, принадлежащего 35-летнему заместителю гендиректора коммерческой фирмы, выгорела задняя часть. Люди в пожаре не пострадали. Было возбуждено уголовное дело о поджоге по части 2 статьи 167 УК РФ.