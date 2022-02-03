После поджога машины замдиректора фирмы на Дунайском задержали гостя из Краснодарского края

Полиция Фрунзенского района Петербурга задержала подозреваемого в поджоге автомобиля, совершенного в Купчино в конце января. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Поджог произошел в районе 1:49 31 января у дома 33, корпус 1 по Дунайскому проспекту. У автомобиля Skoda Rapid, принадлежащего 35-летнему заместителю гендиректора коммерческой фирмы, выгорела задняя часть. Люди в пожаре не пострадали. Было возбуждено уголовное дело о поджоге по части 2 статьи 167 УК РФ.
В 18 часов 1 февраля по подозрению в совершении поджога сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего жителя Краснодарского края. Вечером 2 февраля он был задержан на основании статьи 91 УПК РФ, и 3 февраля будет помещен в изолятор.