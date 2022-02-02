Включите WhatsApp и скажите: «А-а-а». В Москве больничные по телефону раздают

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







При положительном ПЦР-тесте врач сам звонит и открывает больничный? Чтобы его продлить или закрыть не надо никуда ходить? «Фантастика», — скажут тысячи петербуржцев, которые ежедневно страдают в очередях в поликлиники с температурой и соплями. Но в Москве работает.

«Москвичи с симптомами ОРВИ с сегодняшнего дня могут получить аудиоконсультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники», — объявили 28 января в мэрии Москвы.

Надо только заполнить заявку на сайте, после чего с пациентом свяжется врач, который проведет аудиоконсультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный. Закрыть его можно так же дистанционно — врач позвонит и уточнит самочувствие.



Если у пациента остались симптомы и он не готов выходить на учебу или работу, больничный дистанционно продлят. Приходить в поликлинику ни на одном из этих этапов не нужно — документ автоматически появится в электронной медкарте и будет направлен работодателю.

«Фонтанка» изучила форму заявки. Никаких нанотехнологий: указываются дата рождения, ФИО, номер полиса ОМС, номер СНИЛС, адрес места изоляции и контактные данные заболевшего. Можно оформить как себя, так и другого человека. При необходимости больничного листа проставляется соответствующая галочка.

Есть нюанс: заявки принимаются от жителей старше 18 лет, имеющих признаки простудных заболеваний, таких как повышенная температура тела, кашель, першение или боль в горле, насморк, потеря обоняния. А также от тех, кто сдавал экспресс-тесты. Открывают больничный «по ОРВИ» и всего на 7 дней.

При положительном результате ПЦР-теста, если он был сдан в Москве, даже заявку заполнять не нужно. Врач «свяжется с пациентом инициативно» и в зависимости от состояния дистанционно откроет больничный или оформит вызов на дом. С продлением и закрытием больничного то же самое. При положительном результате будет открыт больничный по коронавирусу на 14 дней.



Москвичи рассказывают, что им звонят уже через пару часов после подачи заявок, а терапевт иногда предлагает перейти в WhatsApp, чтобы осмотреть горло. Но в целом доверчивые терапевты готовы открыть больничный и не видя самого пациента, по аудио. В Петербурге так решительно не могут — важен визуальный контакт.

«На данный момент есть требования об обязательном очном осмотре пациента в ходе первичной консультации перед выпиской больничного», — разводят руками в петербургском комитете по здравоохранению.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем радиобращении 31 января пояснил, что город уже отправил в федеральный Минздрав свои предложения по изменению в части обязательных протоколов. И в Смольном делают всё возможное, чтобы уже на этой неделе перевести Петербург на дистанционную выдачу больничных. В мэрии Москвы говорят, что «при желании москвичи по-прежнему могут обратиться к дежурному врачу в любую поликлинику без записи». Или по записи — это еще одна опция, которую только обещают петербуржцам в Смольном.



«Фонтанка» уже рассказывала, как в Москве, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, решили, что жители с симптомами ОРВИ могут записаться в поликлинику на конкретное время через приложение или сайт, или портал mos.ru и не ждать на месте.

«До конца недели мы организуем запись в наши боксы, развернутые в поликлиниках, для того чтобы люди могли через портал «Здоровье петербуржца» записаться и прийти в удобное им свободное время и не ждать в очереди», — пообещал глава комздрава Дмитрий Лисовец.

Работа в дистанционном направлении в Петербурге действительно идет. Накануне «Фонтанка» узнала про «временный алгоритм», который разослали по районным администрациям из комздрава. И согласно ему никаких больничных люди с симптомами коронавируса автоматически не получат. С соплями и небольшой температурой придется идти в поликлиники, как и сейчас.

Контактных с больным COVID-19, не прошедших вакцинацию и не переболевших ранее, в нём предписано изолировать на карантин на срок до 7 дней с оформлением листка нетрудоспособности в электронном виде. Через неделю он может быть закрыт таким же дистанционным образом. Аналогичная рекомендация и для тех, кто сдал положительный тест и сам позвонил по номеру 122, — если нет симптомов, то всё будет дистанционно.

А вот пациентам с легким течением болезни или подозрением на неё всё равно придется обращаться в фильтр-боксы поликлиник. Прописана только возможность предварительной записи. А заболевшие в средней степени тяжести сидят дома и ждут врача, некоторые — днями напролет и сейчас. Совсем не как в Москве. Тем временем очереди в поликлиниках становятся привычным для Петербурга явлением. О том, за что лишают QR-кода вакцинированных и стоит ли после ОРВИ идти прививаться, а также что делать, если заболели, читайте в инструкции «Фонтанки». Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

