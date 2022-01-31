Беглов: Петербург переведут на дистанционную выдачу больничных

«Город отправил в Минздрав свои предложения по изменению в части обязательных протоколов. Мы делаем все возможное, чтобы уже на этой неделе перевести Петербург на дистанционную выдачу больничных, — отметил Беглов 31 января в традиционном радиообращении. — Это поможет серьезно уменьшить очереди в дежурные кабинеты поликлиник».



Как писала «Фонтанка», предполагается, что уже на этой неделе петербуржцы, желающие открыть или закрыть больничный, сдать тест в поликлинике, смогут сделать это по записи через портал «Здоровье петербуржца», без очереди. Аналогичные возможности на днях ввели в Москве.

