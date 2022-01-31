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Беглов: Петербург переведут на дистанционную выдачу больничных

Власти Петербурга готовят возможность выдачи больничных удаленно, чтобы разгрузить поликлиники, заявил губернатор Александр Беглов.

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«Город отправил в Минздрав свои предложения по изменению в части обязательных протоколов. Мы делаем все возможное, чтобы уже на этой неделе перевести Петербург на дистанционную выдачу больничных, — отметил Беглов 31 января в традиционном радиообращении. — Это поможет серьезно уменьшить очереди в дежурные кабинеты поликлиник».

Как писала «Фонтанка», предполагается, что уже на этой неделе петербуржцы, желающие открыть или закрыть больничный, сдать тест в поликлинике, смогут сделать это по записи через портал «Здоровье петербуржца», без очереди. Аналогичные возможности на днях ввели в Москве.

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Комментарии (38)

Понаехал на Невский
Ну уж наконец-то, дошло! Где ж вы были всё лето?!
Эд Хэммет
Надо двигаться дальше. Регистрация браков в загсах дистанционно, проведение свадьбы дистанционно, дистанционные роды и похороны. Любовь и воспитание детей тоже дистанционно. Так рано или поздно человеку захочется уйти на дистанцию от самого себя.
266202798
интересная новость.
первое, врача наяву пациент не увидит, а значит такие нехорошие осложнения орви как:
1.тонзиллит, с последующим паратонзиллярным абсцессом и прорывом гноя в средостение;
2.бронхит, с последующей настоящей пневмонией, с разъедание гноем ткани легкого и заливом его же экссудатом, а не детских этих ваших вирусных, где и при 50 проц человек и ходит и дышит сам.
3.синусит, с переходом в гнойные формы и последующим гнойным менингитом.
у пациента могут возникнуть и никто вовремя их не распознает. антибиотики просто так в аптеках сложно купить, а по телемедицине препараты назначать нельзя, можно такого лекаря подтянуть потом (запись видео только сделать).
второе, не такое плохое как первое, конечно. любой вася и маня, проснувшись по утру, скажет себе: А чего это мне идти на работу, напишу-ка я врачу, пусть больничный мне открывает, и насколько я захочу!
и из этого вытекает, что участкового врача превратили в менеджера, на здоровье граждан... (здесь каждый додумает)).
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