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В Совфеде назвали самообеспеченность семенами картофеля и сахарной свеклы близкой к катастрофической

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Близкой к катастрофической назвал ситуацию с самообеспеченностью семенами картофеля и сахарной свёклы в России глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета, сообщила сегодня, 1 февраля, »Парламентская газета».

Сенатор отметил, что семена сельхозкультур, созданные отечественными учеными, широкой популярностью у предпринимателей не пользуются.

«Хотели всё-таки, чтобы тут возникал какой-то способ вроде государственного задания для того, чтобы наши семена, которые разрабатываются в рамках научной деятельности, не оказывались на полках или где-то в закромах, а реально использовались в высеве отечественных культур», — резюмировал Майоров.

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Комментарии (24)

Kilrathi
Вангую новые налоги натурпродуктом частникам-огородникам :)
264653831
поля зарастают лесом и официально разрешили на сельхозугодиях выращивать лес .что в Совфеде об это не знают?поэтому семена и не нужны а деньги которые выделяют сельскому хозяйству пилятся поэтому посмотрите кто у нас министр сельского хозяйства.
James Cook
"А"и "Б" сидели на трубе ©. Продаём сырьё , остальное можно купить - логика сырьевой державы.
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