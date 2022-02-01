В Совфеде назвали самообеспеченность семенами картофеля и сахарной свеклы близкой к катастрофической

Близкой к катастрофической назвал ситуацию с самообеспеченностью семенами картофеля и сахарной свёклы в России глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета, сообщила сегодня, 1 февраля, »Парламентская газета».

Сенатор отметил, что семена сельхозкультур, созданные отечественными учеными, широкой популярностью у предпринимателей не пользуются.



«Хотели всё-таки, чтобы тут возникал какой-то способ вроде государственного задания для того, чтобы наши семена, которые разрабатываются в рамках научной деятельности, не оказывались на полках или где-то в закромах, а реально использовались в высеве отечественных культур», — резюмировал Майоров.