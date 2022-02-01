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Гинцбург: Набор детей для исследования вакцины от ковида начнется через 18–20 дней

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Набор детей в возрасте 6–11 лет, которые примут участие в исследованиях вакцины от COVID-19, начнется примерно через 18–20 дней. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург каналу «Россия 24».

«Реально эти исследования начнутся дней через 18–20, к этому моменту уже начнётся набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Также он говорил о том, что темпы вакцинации против коронавирусной инфекции необходимо наращивать как среди взрослых, так и среди детей. По его словам, уже порядка 10 тысяч подростков получили вакцину «Спутник М», никаких значимых побочных эффектов на препарат нет.

О том, как проходит вакцинация подростков от COVID-19 и где можно записаться на укол, читайте в инструкции «Фонтанки».

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Комментарии (12)

Mustamyaki
Все на укольчики!
polinmole
А вот и диверсия со стороны питерских властей. Детишки-то из этой возрастной группы сейчас все переболеют, хорошо, если без последствий, ибо их защищать, по мнению Потехиной, не надо. Ну и колоть будет некого. Тонкий ход, ну или дебильный.
Nazarlik!
Я думаю, что не избегут вакцинации дети из детских домов и различных там исправительных учреждений. Остальных родители постараются уберечь.
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