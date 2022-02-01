Гинцбург: Набор детей для исследования вакцины от ковида начнется через 18–20 дней

Набор детей в возрасте 6–11 лет, которые примут участие в исследованиях вакцины от COVID-19, начнется примерно через 18–20 дней. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург каналу «Россия 24».



«Реально эти исследования начнутся дней через 18–20, к этому моменту уже начнётся набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Также он говорил о том, что темпы вакцинации против коронавирусной инфекции необходимо наращивать как среди взрослых, так и среди детей. По его словам, уже порядка 10 тысяч подростков получили вакцину «Спутник М», никаких значимых побочных эффектов на препарат нет.

