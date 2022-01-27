Полная инструкция по вакцинации детей в Петербурге — с телефонами, адресами, без нажима и QR-кодов

автор фото Роман Яровицын/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







К детской вакцинации подошли максимально щепетильно: возможно полное обследование с ПЦР-тестами и антителами, письменное согласие родителей, никаких тайных уколов в медкабинетах на перемене — только поликлиники. «Фонтанка» узнала всё о том, как будет организована процедура в Петербурге.

В каком возрасте можно вакцинировать ребенка?

Вакциной Гам-КОВИД-Вак-М «Спутник М» разрешена вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Как записать на вакцинацию ребенка в Петербурге?

Запись осуществляется преимущественно через портал Горздрав — «Здоровье Петербуржца». Также возможна запись по единому номеру «122».



Когда начнется вакцинация детей в Петербурге? Вакцинация начнется в ближайшее время. В комитете по здравоохранению «Фонтанке» сообщили о том, что вакцину развезут по 59 поликлиникам к утру 28 января. По номеру «122» «Фонтанке» сообщили, что пока не могут назвать ближайшую дату, доступную для вакцинации. Но детские поликлиники уже появились в системе. Как будет проходить процедура?

Так же, как и у взрослых. Перед прививкой ребенка будет осматривать врач-педиатр. «Спутник М» — двухкомпонентная вакцина, второй компонент которой вводится через три недели после первого. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

Где можно пройти полное обследование перед вакцинацией ребенка?

31 января Педиатрический университет начинает комплексное консультативно-диагностическое обследование детей 12–17 лет, которым нужна прививка от коронавирусной инфекции. Перед вакцинацией проводится полное обследование здоровья, включая тесты на антитела и ПЦР.

На консультацию можно записаться по телефонам: 337–03–00 и 8 (921) 875–61–38



Где будут делать прививки?

Прививать будут в детских поликлиниках. Но в будущем, возможно, получится организовать процедуру и в школьных медкабинетах, когда вакцины станет побольше.

Адреса здесь:



Поделиться Поделиться







Вакцинация детей добровольная или обязательная?

Абсолютно и полностью добровольная. Никаких принудительных мер для детей и их родителей не планируется. В школу будут пускать и с прививкой, и без.

Нужно ли согласие родителей на прививку?

В соответствии с Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» вакцинация подростков будет проводиться добровольно по письменному заявлению одного из родителей или иных законных представителей, а также при наличии информированного добровольного согласия. С 12 до 15 лет — родителей, старше 15 — самого ребенка.

Получит ли ребенок QR-код?

Пока речи об этом не идет. Но теоретически возможно — с 14 лет возможно создать собственный кабинет на «Госуслугах». В то же время гражданам до 18 лет получать QR-коды для посещения общественных мест сейчас не нужно, а для подтверждения факта вакцинации подойдет и обычная справка.



Будут убеждать вакцинироваться?

Попытаются. В школах появятся объявления о вакцинации. Через классных руководителей на классных часах будет объявлено об открывшейся возможности. Проинформирует родителей и поликлиника, к которой прикреплен ребенок, — будет обзвон с приглашением.

В районных соцсетях появятся лекции иммунологов и эпидемиологов, которые будут рассказывать о пользе и безопасности вакцинации детей, педагогов в школах тоже ждет отдельный ликбез.

Тем не менее о поголовной вакцинации всех 240 тысяч детей в возрасте 12–17 лет речи пока не идет, несмотря на желание академика Гинцбурга. Вакцины пока мало и предназначена она в первую очередь для детей, находящихся в группе риска.

Важно: подумать о вакцинации детей точно стоит. Новая волна «омикрона» заметно изменила структуру заболеваемости — 20% заболевших, каждый пятый теперь ребенок. А число заражений среди несовершеннолетних в Петербурге выросло в восемь раз. Из-за «омикрона» детей в больницы стали увозить сотнями в неделю. К сожалению, всех спасти не удается. Есть и погибшие. Но в конечном итоге выбор всегда за родителями.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

