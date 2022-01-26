Каждый пятый заболевший в Петербурге — ребенок. Число заражений ковидом у детей выросло в восемь раз

«С 10 января мы видим усиленный рост заболеваемости. <...> У нас заболеваемость выросла в четыре раза по сравнению с началом рабочей недели. Особенно заболеваемость увеличилась среди детей в возрасте до 17 лет. Дети болеют от 0 до 17. И там уровень заболеваемости вырос в восемь раз», — цитирует чиновницу 26 января «Интерфакс».



По словам Башкетовой, больше всего заболевших в возрасте 7–14 и 15–17 лет, потому что эти дети активно посещают школы, колледжи и техникумы, занимаются в секциях.



В связи с резким ростом заболеваемости среди несовершеннолетних Смольный не исключил дополнительных мер по «разобщению детских коллективов» уже до конца недели.

