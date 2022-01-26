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Каждый пятый заболевший в Петербурге — ребенок. Число заражений ковидом у детей выросло в восемь раз

Новая волна «омикрона» заметно изменила структуру заболеваемости — 20% заболевших теперь дети. А число заражений среди несовершеннолетних в Петербурге выросло в восемь раз, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова.

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«С 10 января мы видим усиленный рост заболеваемости. <...> У нас заболеваемость выросла в четыре раза по сравнению с началом рабочей недели. Особенно заболеваемость увеличилась среди детей в возрасте до 17 лет. Дети болеют от 0 до 17. И там уровень заболеваемости вырос в восемь раз», — цитирует чиновницу 26 января «Интерфакс».

По словам Башкетовой, больше всего заболевших в возрасте 7–14 и 15–17 лет, потому что эти дети активно посещают школы, колледжи и техникумы, занимаются в секциях.

В связи с резким ростом заболеваемости среди несовершеннолетних Смольный не исключил дополнительных мер по «разобщению детских коллективов» уже до конца недели.

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Комментарии (19)

_13
«Каждый пятый заболевший в Петербурге — ребенок».
Может, это потому что каждый пятый житель Петербурга - ребёнок?)))
265856848
после детей вирус перейдёт на собак и кошек))))
Shrkv
Боже мой, какой пиар!
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