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Смольный не исключил дополнительных мер по «разобщению детских коллективов». Решение может быть принято до конца недели

Власти Петербурга не исключили дополнительных ограничений для сдерживания распространения коронавирусной инфекции среди детей.

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«Если будут расти госпитализации, мы будем вводить меры, которые разобщат детские коллективы, чтобы не было вертикального роста, который мы наблюдаем сейчас», — сообщил в ходе видеоконференции с бизнесом 26 января глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. По его словам, «о возникновении такой потребности можно будет судить в течение этой недели или в начале следующей».

Госпитализации в Петербурге резко выросли вслед за заболеваемостью. Но, по словам Дмитрия Лисовца, взрослые переносят «омикрон» менее тяжело, чем «дельту». Доля взрослых пациентов в тяжелом состоянии, которые находятся в инфекционных больницах, сейчас составляет 18–19%, тогда как в прошлую волну показатель достигал 22%.

Накануне губернатор Александр Беглов подписал новую версию 121-го коронавирусного постановления. С 28 января по 13 февраля на дистанционный формат переходят все программы дополнительного образования, занятия по которым проходят вне школ. Это касается и государственных, и частных программ. При этом, по информации «Фонтанки», власти Северной столицы также обсуждают перевод всех школ на дистант и перевод в онлайн зрелищных мероприятий.

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Комментарии (24)

VKuser199962806
Хотят запугать родителей, что-бы колоть детей жижей Спутник.
Гриб
Комментатор фонтанки запомни
Есть принцип один.
Пока в закромах есть жижа -
Ковид непобедим!
f0ntan
В школах разобщить можно - разделить потоки по сменам. В детсадах дети с утра до вечера. Или теперь это станет роскошью. И в детсадах тоже введут две смены на полдня - утреннюю и вечернюю? Чтобы в каждую смену ходило меньшее число детей
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