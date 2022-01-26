Смольный не исключил дополнительных мер по «разобщению детских коллективов». Решение может быть принято до конца недели

«Если будут расти госпитализации, мы будем вводить меры, которые разобщат детские коллективы, чтобы не было вертикального роста, который мы наблюдаем сейчас», — сообщил в ходе видеоконференции с бизнесом 26 января глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. По его словам, «о возникновении такой потребности можно будет судить в течение этой недели или в начале следующей».
Госпитализации в Петербурге резко выросли вслед за заболеваемостью. Но, по словам Дмитрия Лисовца, взрослые переносят «омикрон» менее тяжело, чем «дельту». Доля взрослых пациентов в тяжелом состоянии, которые находятся в инфекционных больницах, сейчас составляет 18–19%, тогда как в прошлую волну показатель достигал 22%.
Накануне губернатор Александр Беглов подписал новую версию 121-го коронавирусного постановления. С 28 января по 13 февраля на дистанционный формат переходят все программы дополнительного образования, занятия по которым проходят вне школ. Это касается и государственных, и частных программ. При этом, по информации «Фонтанки», власти Северной столицы также обсуждают перевод всех школ на дистант и перевод в онлайн зрелищных мероприятий.