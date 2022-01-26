В Петербурге рекордно выросла госпитализация с ковидом: как на пике летней волны

За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 657 человек, говорится в эпидемиологической справке от 26 января. Для сравнения: еще накануне было 342. Новый уровень похож на пик летней волны в июле 2021-го. Всего в «красных зонах» сейчас находятся 6 515 пациентов. Из них 598 — в реанимации, 310 подключены к ИВЛ.



Число амбулаторных пациентов продолжает стремительно нарастать. К 26 января их уже 62 434. Накануне их насчитывалось еще 54 576 человек, а 15 января — всего 24 818. Еще 117 человек — в обсервации в пансионате «Балтиец», а 3 209 — на карантине.

