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В Петербурге рекордно выросла госпитализация с ковидом: как на пике летней волны

Пятая волна коронавируса в Петербурге набирает обороты: вслед за рекордной заболеваемостью выросла и госпитализация. Выше она была только летом прошлого года, следует из данных Смольного.

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За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 657 человек, говорится в эпидемиологической справке от 26 января. Для сравнения: еще накануне было 342. Новый уровень похож на пик летней волны в июле 2021-го. Всего в «красных зонах» сейчас находятся 6 515 пациентов. Из них 598 — в реанимации, 310 подключены к ИВЛ.

Число амбулаторных пациентов продолжает стремительно нарастать. К 26 января их уже 62 434. Накануне их насчитывалось еще 54 576 человек, а 15 января — всего 24 818. Еще 117 человек — в обсервации в пансионате «Балтиец», а 3 209 — на карантине.

Как писала «Фонтанка», в связи с приходом «омикрона» правительство Петербурга внесло изменения в коронавирусное постановление № 121, ужесточив ограничения из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации.

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