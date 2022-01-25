Гинцбург заявил, что за полгода желательно привить около 10 млн подростков

В течение полугода от COVID-19 желательно привить около 10 миллионов подростков. Об этом 25 января заявил директор Центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.



Минздрав России 24 ноября зарегистрировал препарат «Спутник М» для профилактики коронавируса у несовершеннолетних. Принудительная вакцинация детей не планируется — необходимо согласие их законных представителей.



Власти Петербурга заявляли, что непривитых подростков не будут отстранять от школы. Юные горожане смогут в том числе посещать детские лагеря и иметь доступ к плановой госпитализации. Отметим, в последнее время происходит взрывной рост заболеваемости именно среди подростков, что привело к введению новых ограничений. Люди младше 18 лет с 28 января в Петербурге не смогут ходить в музеи, театры, кино, все кружки перейдут на дистант. Подробнее читайте на «Фонтанке».

