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Детский омбудсмен: Принудительная вакцинация детей от ковида не планируется

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Принудительная вакцинация детей от коронавируса в России не планируется, опросы родителей ведутся для расчета запасов вакцины. Об этом 18 января сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

«Ни о какой принудительной вакцинации речи не идёт. Опросы говорят о том, что (ведётся) некое стратегическое планирование количества вакцины, которая потребуется. А дальше все будет зависеть от каждой конкретной семьи», — отметила омбудсмен (цитата по РИА Новости).

Она также подчеркнула, что можно рассказывать родителям о последствиях, которые могут быть у непривитых от COVID-19, но нужно оставить людям право выбора. Вакцинация будет проводиться только с согласия законных представителей ребенка.

О том, что вакцинация несовершеннолетних возможна только с согласия родителей, Львова-Белова говорила еще в ноябре.

Ранее сообщалось, что в Москве оценили первые результаты испытания вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков. Как рассказал главный педиатр Департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов, в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат: небольшое повышение температуры, утомляемость, боль в месте инъекции.

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Комментарии (4)

Stargazer_5e4cc3b703773
Не планируется, как с заморозкой части пенсий и повышением пенсионного возраста. С перепиской конституции (намеренно с не заглавной буквы). Что ещё не планируется?
aleks567
Про взрослых тоже говорили, что принудительная вакцинация запрещена.
А теперь принуждают.
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