Детский омбудсмен: Принудительная вакцинация детей от ковида не планируется

Принудительная вакцинация детей от коронавируса в России не планируется, опросы родителей ведутся для расчета запасов вакцины. Об этом 18 января сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.



«Ни о какой принудительной вакцинации речи не идёт. Опросы говорят о том, что (ведётся) некое стратегическое планирование количества вакцины, которая потребуется. А дальше все будет зависеть от каждой конкретной семьи», — отметила омбудсмен (цитата по РИА Новости).



Она также подчеркнула, что можно рассказывать родителям о последствиях, которые могут быть у непривитых от COVID-19, но нужно оставить людям право выбора. Вакцинация будет проводиться только с согласия законных представителей ребенка.

