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Омбудсмен заявила, что дети могут вакцинироваться только с согласия родителей

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Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что вакцинация несовершеннолетних возможна только с согласия родителей. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС.

Однако на данный момент вакцины для подростков в России нет, напомнила уполномоченный по правам ребенка.

В конце октября «Фонтанка» писала, что в РФ от COVID-19 лечатся почти 60 тысяч детей. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, у половины из них заболевание проходит с яркой клинической картиной. 6 ноября министр говорил о том, что экспертиза вакцины от ковида для подростков почти завершена.

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Комментарии (8)

SERGEY111
Конечно же безгранично верим - так же как и после заявлений на всю страну Вовация о добровольности вакцинации .
Brit
Следующими на очереди на укол будут домашние питомцы: кошки, собаки, рыбки, пауки и тараканы.
А там рукой подать до вакцинации неодушевлённых предметов.

За дурною головою и холопам нема покою.
261844081
Ага, и сейчас вакцинация исключительно добровольная
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