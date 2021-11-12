Омбудсмен заявила, что дети могут вакцинироваться только с согласия родителей

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что вакцинация несовершеннолетних возможна только с согласия родителей. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС.



Однако на данный момент вакцины для подростков в России нет, напомнила уполномоченный по правам ребенка.



В конце октября «Фонтанка» писала, что в РФ от COVID-19 лечатся почти 60 тысяч детей. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, у половины из них заболевание проходит с яркой клинической картиной. 6 ноября министр говорил о том, что экспертиза вакцины от ковида для подростков почти завершена.