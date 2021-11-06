Мурашко: Экспертиза вакцины от ковида для подростков почти завершена

В России заболеваемость коронавирусом среди детей растет, их необходимо защитить. Об этом 6 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.



«Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников [в Рязанской области]», — сказал министр (цитата по ТАСС).



По его словам, экспертиза вакцины от COVID-19 для подростков скоро завершится.



«Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна», — сообщил Мурашко.

