Мурашко: Экспертиза вакцины от ковида для подростков почти завершена

В России заболеваемость коронавирусом среди детей растет, их необходимо защитить. Об этом 6 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.
«Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников [в Рязанской области]», — сказал министр (цитата по ТАСС).
По его словам, экспертиза вакцины от COVID-19 для подростков скоро завершится.
«Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна», — сообщил Мурашко.
Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что концентрация «Спутника V» для детей и подростков будет снижена в несколько раз. «Детскую» версию препарата хотят назвать «Спутник М», где «М» означает «для маленьких».