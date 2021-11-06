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Мурашко: Экспертиза вакцины от ковида для подростков почти завершена

Минздрав: Дети стали чаще болеть коронавирусом

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В России заболеваемость коронавирусом среди детей растет, их необходимо защитить. Об этом 6 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

«Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников [в Рязанской области]», — сказал министр (цитата по ТАСС).

По его словам, экспертиза вакцины от COVID-19 для подростков скоро завершится.

«Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна», — сообщил Мурашко.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что концентрация «Спутника V» для детей и подростков будет снижена в несколько раз. «Детскую» версию препарата хотят назвать «Спутник М», где «М» означает «для маленьких».

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Комментарии (13)

VKuser199962806
Скажите Мурашко, что на сайте Минздрава написано, что окончание испытаний жижи Спутник 5 - декабрь 2022 года.
266157810
У Гамалея Спутник - пятая вакцина. Четыре предыдущие кроме судебного иска за растрату нигде замечены не были. Руки прочь от детей!
bratvanavsegda
Интересно, есть честная статистика, сколько процентов людей готовы привить своих детей? Ладно себя, Б-г с нами.
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