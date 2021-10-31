В Центре им. Гамалеи рассказали, как будут разводить физраствором «Спутник V» для детей и подростков

Концентрация «Спутника V» для детей и подростков будет снижена в несколько раз, заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза — исходный «Спутник V», разведённый фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведён уже 10 раз», — заявил академик 31 октября в эфире телеканала «Россия 1».



Как писала «Фонтанка», вакцину от коронавируса для детей собираются назвать «Спутник М», где «М» означает «для маленьких». Пакет документов на регистрацию уже в Минздраве. В случае одобрения препарата начнётся его применение. Вакцинация будет добровольной — при согласии родителей.

