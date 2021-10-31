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В Центре им. Гамалеи рассказали, как будут разводить физраствором «Спутник V» для детей и подростков

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Концентрация «Спутника V» для детей и подростков будет снижена в несколько раз, заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза — исходный «Спутник V», разведённый фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведён уже 10 раз», — заявил академик 31 октября в эфире телеканала «Россия 1».

Как писала «Фонтанка», вакцину от коронавируса для детей собираются назвать «Спутник М», где «М» означает «для маленьких». Пакет документов на регистрацию уже в Минздраве. В случае одобрения препарата начнётся его применение. Вакцинация будет добровольной — при согласии родителей.

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Комментарии (27)

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Руки прочь от детей!

«Если вы сделаете вакцину против COVID, у вас никогда больше не будет полного иммунитета»
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Итан Хафф

«Свободная пресса» продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других «авторитетных» медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.

Британское правительство проболталось о том факте, что как только вы сделаете «прививку» **** от уханьского коронавируса (Covid-19), вы никогда больше не сможете обрести полный естественный иммунитет.

В своем «Отчете о надзоре за вакциной COVID-19» за 42 неделю * Агентство по безопасности здравоохранения Британии на странице 23 признало, что «как представляется, уровни антител N ниже у тех людей, которые заражаются после двух доз вакцинации»...
266157810
"Для более младшей группы «Спутник V» разведён уже 10 раз" - что значит "для более младшей группы" - разве не должны полностью закончиться испытания на 12-17 лет, и потом только начаться испытания на более младшей группе, прости господи? И когда там срок окончания испытаний на подростках? - июль 2022!!!
Fluorostar
Готовимся к борьбе за детей.
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