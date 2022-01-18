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«Незначительные реакции». В Москве оценили первые результаты испытаний «Спутника М» для подростков

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Больше половины участников исследования вакцины против COVID-19 для подростков «Спутник М» на базе медицинских учреждений Москвы — свыше полутора тысяч несовершеннолетних — сделали прививку первым компонентом препарата, более 1 200 из них — двумя компонентами.

Как рассказал главный педиатр Департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов 18 января, всё это время ребята вели дневник самочувствия в мобильном приложении, за их состоянием наблюдали медики.

«На данный момент ни у одного вакцинированного не было зафиксировано серьезных неблагоприятных побочных реакций на вакцину. Лишь в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат: небольшое повышение температуры, утомляемость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток», — добавил он.

Вакцина «Спутник М» — одна пятая часть от взрослой «Спутник V». Всего в исследовании препарата примут участие три тысячи добровольцев, 2 400 из них получат лекарство, а 600 — плацебо. Ни подростки, ни их родители, ни даже врач не будут в курсе, в какую именно группу попадет участник.

Организатором исследования на базе 12 медицинских организаций Москвы является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как будет организована вакцинация от коронавируса среди школьников в Петербурге. Никаких тайных прививок от ковида в школе не предполагается. Только за ручку с родителем и в детской поликлинике. И по обоюдному желанию — никаких санкций и запретов для тех, кто решил отказаться.

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Комментарии (5)

Wm_destroy
"Ни подростки, ни их родители, ни даже врач не будут в курсе, в какую именно группу попадет участник." Более того, даже организаторы исследования не должны знать. Так интереснее!
чиширогг
надо полностью конченным быть чтобы детей колоть этим. да и себя тоже
Kilrathi
"ни у одного вакцинированного не было зафиксировано серьезных неблагоприятных побочных реакций на вакцину"
Сразу после вакцинации никто не умер - уже хорошо.
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