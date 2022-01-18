«Незначительные реакции». В Москве оценили первые результаты испытаний «Спутника М» для подростков

Больше половины участников исследования вакцины против COVID-19 для подростков «
Как рассказал главный педиатр Департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов 18 января, всё это время ребята вели дневник самочувствия в мобильном приложении, за их состоянием наблюдали медики.
«На данный момент ни у одного вакцинированного не было зафиксировано серьезных неблагоприятных побочных реакций на вакцину. Лишь в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат: небольшое повышение температуры, утомляемость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток», — добавил он.
Вакцина «Спутник М» — одна пятая часть от взрослой «
Организатором исследования на базе 12 медицинских организаций Москвы является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени