«Незначительные реакции». В Москве оценили первые результаты испытаний «Спутника М» для подростков

Больше половины участников исследования вакцины против COVID-19 для подростков « Спутник М » на базе медицинских учреждений Москвы — свыше полутора тысяч несовершеннолетних — сделали прививку первым компонентом препарата, более 1 200 из них — двумя компонентами.



Как рассказал главный педиатр Департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов 18 января, всё это время ребята вели дневник самочувствия в мобильном приложении, за их состоянием наблюдали медики.



«На данный момент ни у одного вакцинированного не было зафиксировано серьезных неблагоприятных побочных реакций на вакцину. Лишь в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат: небольшое повышение температуры, утомляемость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток», — добавил он.

