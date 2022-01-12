Без принудиловки и концлагеря: как будут вакцинировать детей в Петербурге

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Вакцинация будет добровольной?

Абсолютно и полностью добровольной. Никаких принудительных мер для детей и их родителей не планируется. В школу будут пускать и с прививкой, и без.

Будут убеждать вакцинироваться?

Попытаются. В школах появятся объявления о вакцинации. Через классных руководителей на классных часах будет объявлено об открывшейся возможности. Проинформирует родителей и поликлиника, к которой прикреплен ребенок, — будет обзвон с приглашением.

В районных соцсетях появятся лекции иммунологов и эпидемиологов, которые будут рассказывать о пользе и безопасности вакцинации детей, педагогов в школах тоже ждет отдельный ликбез.



Где будет проходить вакцинация детей? Нужна запись?

Запись на детскую вакцинацию будет сформирована отдельно. Прививать будут в детских поликлиниках. От идеи организовать процедуру в школьных медкабинетах отказались. В ТЦ тоже идти не придется.

Нужно будет согласие родителей на вакцинацию?

Полное. Родителю вместе с ребенком надо будет явиться в детскую поликлинику (сейчас их доукомплектовывают морозильниками), подписать информированное добровольное согласие, и только после этого ему сделают укол. И никак иначе.

Будет ли осмотр врача перед прививкой?

Будет полноценный осмотр перед вакцинацией, точно такой же, как и у взрослых. Укол делается только после оформления допуска врачом.

Что за вакцина и какие противопоказания?

Государственную регистрацию «Спутник-М» под официальным наименованием «Гам-КОВИД-Вак-М» прошел 24 ноября. Какие у него противопоказания и какие есть к препарату вопросы — читайте в прошлом разборе «Фонтанки».

Будет ли вакцинация детей в Петербурге массовой?

С такими вводными — едва ли. Никто не испытывает избыточного оптимизма от получившейся схемы. На фоне скепсиса к вакцинации у взрослых едва ли можно ожидать, что те же самые люди дадут массово колоть своих детей. Всем участникам процесса очевидно, что это будет «нишевое предложение». О поголовной вакцинации всех 240 тысяч детей в возрасте 12 — 17 лет речи не идет.



Предполагается, что в первую очередь вакцинируют детей те, кто уже сам привился добровольно и оценил эффективность и безопасность «Спутника» лично. Это те, кто соблюдает национальный календарь прививок, не спрашивает, надо ли прививаться от гриппа, то есть те, кто в первую очередь и без принудиловки делал все уколы.

Когда начнется кампания по вакцинации детей?

Ожидается, что уже в январе. Подготовительная работа в поликлиниках идет, в школах начнется со следующей недели. Но запуск вакцинации будет зависеть от поступления вакцины. Глава комздрава Дмитрий Лисовец говорил о том, что она может появиться в городе в течение 7 — 10 дней. Тогда всё и закрутится.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

