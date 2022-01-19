Власти Петербурга ответили, будут ли отстранять непривитых подростков от школы

Непривитые от коронавируса подростки смогут посещать школу, детские лагеря и иметь доступ к плановой госпитализации, решение об обратном пока не принималось, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.



«Пока таких решений не планировалось принимать. Но каждый родитель должен побеспокоиться о своем ребенке и подойти к этому вопросу очень серьезно», — ответил Эргашев на вопрос о санкциях к непривитым подросткам 19 января на пресс-конференции в ТАСС.



Ранее в Смольном обещали, что вакцинация подростков обойдется без «принудиловки и концлагеря». О том, как будут прививать детей в Петербурге, читайте в обзоре «Фонтанки».

