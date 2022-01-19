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Власти Петербурга ответили, будут ли отстранять непривитых подростков от школы

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Непривитые от коронавируса подростки смогут посещать школу, детские лагеря и иметь доступ к плановой госпитализации, решение об обратном пока не принималось, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Пока таких решений не планировалось принимать. Но каждый родитель должен побеспокоиться о своем ребенке и подойти к этому вопросу очень серьезно», — ответил Эргашев на вопрос о санкциях к непривитым подросткам 19 января на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее в Смольном обещали, что вакцинация подростков обойдется без «принудиловки и концлагеря». О том, как будут прививать детей в Петербурге, читайте в обзоре «Фонтанки».

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Комментарии (8)

iphonedimona
Ключевое слово - "пока". Ну, и фраза "...ранее в смольном обещали..." Нам много чего обещали и всегда при этом лгали. Пенсионный возраст тоже обещали не повышать. Не верьте ни одному слову этой власти. Ради своей выгоды они загонят детей в концлагерь и убьют их естественный иммунитет.
Dazdraperma
Нет, не выходит у них каменный цветок, не выходит. Квалификация потеряна напрочь
52525252
Ну и чиновники. Со взрослыми разобраться не получилось,взялись за детей. Как в песне,только на оборот. Все ниже и ниже полет наших птиц. Позорище.
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