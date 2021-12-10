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Подростков начнут прививать от COVID-19 до конца 2021 года

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Российских подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от COVID-19 до конца текущего года. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — процитировало его агентство 10 декабря.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину «Спутник М» для профилактики коронавируса у подростков от 12 до 17 лет.

В первой декаде декабря стало известно, что в Петербурге препарат появится в начале следующего года. Тогда же несовершеннолетних начнут прививать.

Вакцина «Спутник М» прошла две фазы клинических испытаний. В Москве её получили 400 подростков. В прошлом году препарат опробовала внучка главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, которой на тот момент было 14 лет, прививку она перенесла легко.

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Комментарии (3)

Свободу Лёхе!
Я не очень понимаю, как можно доверять Здоровье Детей "этим" людям. Под "этими" я понимаю тех, кто пытается руководить, они же - безумны в каждом(!).. чуть не написал - решении, Господи, они же не решают ничего! ) - В любом своём движении - безумны! Подойдёт? - Спасибо!)
266077765
Осложнения не признают, чтоб компенсации не выплачивать. Какое тут доверие к прививкам? За копейку готовы удавиться! Выплачивали бы за осложнения, люди бы более охотно прививались.
Вируса ж не видно, а укол - вот он. Даже если и болеть опаснее, чем прививаться.
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