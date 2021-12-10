Подростков начнут прививать от COVID-19 до конца 2021 года

Российских подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от COVID-19 до конца текущего года. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.



«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — процитировало его агентство 10 декабря.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину «Спутник М» для профилактики коронавируса у подростков от 12 до 17 лет.

В первой декаде декабря стало известно, что в Петербурге препарат появится в начале следующего года. Тогда же несовершеннолетних начнут прививать.