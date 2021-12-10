Подростков начнут прививать от COVID-19 до конца 2021 года

Российских подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от COVID-19 до конца текущего года. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — процитировало его агентство 10 декабря.
Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину «Спутник М» для профилактики коронавируса у подростков от 12 до 17 лет.
В первой декаде декабря стало известно, что в Петербурге препарат появится в начале следующего года. Тогда же несовершеннолетних начнут прививать.
Вакцина «Спутник М» прошла две фазы клинических испытаний. В Москве её получили 400 подростков. В прошлом году препарат опробовала внучка главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, которой на тот момент было 14 лет, прививку она перенесла легко.