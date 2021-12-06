Готовьтесь вакцинировать подростков: власти Петербурга в январе ждут для них «Спутник М»

Вакцина от COVID-19 для подростков появится в Петербурге в начале следующего года. Тогда же начнется вакцинация.



«Петербург ожидает поступление вакцины от коронавирусной инфекции для подростков 12–17 лет в январе 2022 года. Вакцинация будет организована на базе медицинских учреждений в районах», — сообщили в комитете по здравоохранению 6 декабря.



Как писала «Фонтанка», около 240 тысяч петербургских детей в возрасте 12–17 лет могут быть привиты только что зарегистрированным препаратом «Спутник М» уже в ближайшие месяцы.

