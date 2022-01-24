В Петербурге начали сотнями госпитализировать детей с COVID-19

«Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей», — заявили в ведомстве.



Чтобы справиться с растущим потоком пациентов, в ближайшее время детская больница им. Филатова будет целиком перепрофилирована под прием детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Рассматривается вопрос об увеличении коек и в Педиатрическом университете.



Еще 13 января «Фонтанка» писала, что в больнице Филатова лежат всего 73 ребенка с подтвержденным COVID-19.

