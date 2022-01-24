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В Петербурге начали сотнями госпитализировать детей с COVID-19

В Петербурге резко увеличилась госпитализация детей с коронавирусной инфекцией, сообщили 24 января в комитете по здравоохранению.

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«Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей», — заявили в ведомстве.

Чтобы справиться с растущим потоком пациентов, в ближайшее время детская больница им. Филатова будет целиком перепрофилирована под прием детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Рассматривается вопрос об увеличении коек и в Педиатрическом университете.

Еще 13 января «Фонтанка» писала, что в больнице Филатова лежат всего 73 ребенка с подтвержденным COVID-19.

Из-за «омикрона» подскочила заболеваемость в петербургских школах. Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционное обучение переведены 1 018 классов в 253 учебных заведениях. Закрыты 45 групп в 31 детском саду.

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Комментарии (12)

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Вот никто реально не видит в этом ничего странного?! Столько времени вещали дети легко переносят и вообще в группе риска старики, а теперь переобулись и удивительно это совпало с выпуском вакцины для подростков.
Gilka
еще вопрос, скольким детям реально требовалась госпитализация. уверена, большинство могло лечиться на дому.
olla
дана команда нагнетать)
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