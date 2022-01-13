В больнице имени Филатова в Петербурге 73 ребенка лечатся от коронавируса. Четверо из них — в тяжелом состоянии

В Детской многопрофильной больнице № 5 имени Филатова в Петербурге находятся 266 детей. При этом у 73 из них врачи диагностировали COVID-19.



Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка 13 января, четверо ребят находятся в тяжелом состоянии, еще 69 — в состоянии средней степени тяжести.



«Среди тяжелых пациентов — дети с серьезными сопутствующими патологиями. В большинстве случаев болезнь протекает с респираторными проявлениями, в 15% — с пневмонией», — уточнили там.



За время пандемии в Петербурге коронавирус подтвердили у 64 500 детей, 64% из них подхватили инфекцию в 2021 году.

