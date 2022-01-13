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В больнице имени Филатова в Петербурге 73 ребенка лечатся от коронавируса. Четверо из них — в тяжелом состоянии

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В Детской многопрофильной больнице № 5 имени Филатова в Петербурге находятся 266 детей. При этом у 73 из них врачи диагностировали COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка 13 января, четверо ребят находятся в тяжелом состоянии, еще 69 — в состоянии средней степени тяжести.

«Среди тяжелых пациентов — дети с серьезными сопутствующими патологиями. В большинстве случаев болезнь протекает с респираторными проявлениями, в 15% — с пневмонией», — уточнили там.

За время пандемии в Петербурге коронавирус подтвердили у 64 500 детей, 64% из них подхватили инфекцию в 2021 году.

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Комментарии (3)

ahma
Среди тяжелых пациентов — дети с серьезными сопутствующими патологиями
Brit
Попал в автокатастрофу, оттуда в реанимацию. Кроме переломов и разрывов нашли ковид и занесли в список тяжело больных с ковидом.
тов
Если дана команда массово делать инъекции детям - то госпитализировать их будут и от стоматолога и от окулиста.

Уже в стационаре им добьются положительных тестов на ковид - и всё население марш делать инъекции детям.

Враги народа существуют.
Дело врачей сущесьвует.
Сталин жив.
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