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Гинцбург рассказал о необходимости вакцинации детей от коронавируса

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Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции необходимо наращивать как среди взрослых, так и среди детей, промышленность с производством детской вакцины, в случае увеличения заказа на неё, справится, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В ближайшие недели к нашему производству, которое выпускает эту вакцину в настоящее время в одиночестве, присоединится большая фарма в виде «Генериума». Если, я надеюсь, поступят заказы уже на миллионные количества данной вакцины, то наша промышленность с этим справится. Конечно, необходимо будет наращивать темпы вакцинации не только среди взрослого населения, но и среди детского», — сказал Гинцбург в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что уже порядка 10 тысяч подростков получили вакцину «Спутник М», никаких значимых побочных эффектов на препарат нет.

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Комментарии (32)

263778341
Недавно посмотрел ролик Караулова о НИИ, который возглавляет господин Гинцбург. И у меня возникли сомнения: что можно разработать в представленных в этом ролике помещениях, соблюдая все меры предосторожности? Кто-то из них вводит в заблуждение?! Боюсь, что это господин Гинцбург. Конечно, сама лаборатория может находиться в т.н. "пузыре", но в это верится с трудом. И самое главное - откуда берётся сырьё для производства всего этого в массовом масштабе?
ahma
он гарантирует отсутствие побочек лет через 10?
Q_Q
Вакцинировать всех, 2-3 раза, кошек,собак, хомяков и пр. Бабло нужно
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