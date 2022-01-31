Гинцбург рассказал о необходимости вакцинации детей от коронавируса

Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции необходимо наращивать как среди взрослых, так и среди детей, промышленность с производством детской вакцины, в случае увеличения заказа на неё, справится, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В ближайшие недели к нашему производству, которое выпускает эту вакцину в настоящее время в одиночестве, присоединится большая фарма в виде «Генериума». Если, я надеюсь, поступят заказы уже на миллионные количества данной вакцины, то наша промышленность с этим справится. Конечно, необходимо будет наращивать темпы вакцинации не только среди взрослого населения, но и среди детского», — сказал Гинцбург в эфире канала «Россия 24».