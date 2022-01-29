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В Петербурге суд арестовал идеолога барного QR-сопротивления Александра Коновалова

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 27 марта месяца лидера QR-сопротивления Александра Коновалова. Меру пресечения по уголовному делу о взятке избрали в ночь на 29 января.

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Защита Коновалова просила в качестве меры пресечения домашний арест, залог в миллион рублей или личное поручительство.

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Утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом Александра Коновалова во Всеволожском районе, его офис на улице Рылеева в центре Петербурга и в отдел полиции Адмиралтейского района. По версии следствия, предприниматель передал 50 тысяч, полученные от управляющего заведением на Вознесенском проспекте, за то, чтобы договориться о возвращении кальянов и табачных изделий неустановленным сотрудникам УМВД Адмиралтейского района.

Представитель заведения заявил «Фонтанке», что его коллега не пыталась дать взятку полиции, но признал, что заведение хотело вернуть изъятое имущество.

Александр Коновалов стал известен в Петербурге как «ИП городского масштаба» после одноименного расследования газеты «Деловой Петербург». Издание подсчитало, что на этого бизнесмена оформлен бизнес с оборотом 3–4 млрд рублей в год, в том числе значительная часть нестационарных торговых точек в центре Петербурга, которые ведут деятельность без договора со Смольным. Скорее всего, этот «ИП», зарегистрированный предпринимателем Александром Коноваловым, бывшим оперуполномоченным уголовного розыска 28-го отдела Центрального РУВД и выпускником Университета МВД, лишь представляет интересы высокопоставленных сотрудников правоохранительной системы и чиновников, сообщал «ДП».


После введения в Петербурге ковидных ограничений в 2020 году Александр Коновалов возглавил барное сопротивление. Его заведения возобновили работу в первую волну, не дожидаясь разрешения властей. Затем, во время второй волны, предприниматель открыто игнорировал «комендантский час» для общепита. После создания «Карты барного сопротивления» сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом бар Commode — забаррикадировавшиеся там сотрудники получили удары дубинками. После этого Александр Коновалов удалил карту.


Однако бары участников сопротивления продолжили работать, хотя в ходе рейдов Смольного неоднократно уличались в нарушении ковидного законодательства и опечатывались Роспотребнадзором. О том, как заведениям удается уходить от ответственности, ранее подробно рассказывала «Фонтанка».


После введения в Петербурге режима ковидных QR-кодов Александр Коновалов вернулся в медийное поле, объявив, что считает требование Смольного проверять вакцинные сертификаты незаконным. Снова появился сайт с перечнем участников сопротивления, куда вошли как связанные с предпринимателем, так и независимые заведения.

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Комментарии (6)

Матрёшечка
Не буду писать того, что я по этому поводу думаю - забанят. В общем-то, было ожидаемо. Именно так те, кто у власти, борются с нами - не с преступниками, а с нами - населением НАШЕЙ страны. Повод найдут/придумают всегда.
Василий Егоров
Аминь!!
Но нужно копать глубже, чем взятка в 50000₽.
Там есть за что еще зацепиться!
xepnuminu
всех не пересажают. не долго уже рабу вёслами махать.
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