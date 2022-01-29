В Петербурге суд арестовал идеолога барного QR-сопротивления Александра Коновалова

Александр Коновалов стал известен в Петербурге как «ИП городского масштаба» после одноименного расследования газеты «Деловой Петербург». Издание подсчитало, что на этого бизнесмена оформлен бизнес с оборотом 3–4 млрд рублей в год, в том числе значительная часть нестационарных торговых точек в центре Петербурга, которые ведут деятельность без договора со Смольным. Скорее всего, этот «ИП», зарегистрированный предпринимателем Александром Коноваловым, бывшим оперуполномоченным уголовного розыска 28-го отдела Центрального РУВД и выпускником Университета МВД, лишь представляет интересы высокопоставленных сотрудников правоохранительной системы и чиновников, сообщал «ДП».





После введения в Петербурге ковидных ограничений в 2020 году Александр Коновалов возглавил барное сопротивление. Его заведения возобновили работу в первую волну, не дожидаясь разрешения властей. Затем, во время второй волны, предприниматель открыто игнорировал «комендантский час» для общепита. После создания «Карты барного сопротивления» сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом бар Commode — забаррикадировавшиеся там сотрудники получили удары дубинками. После этого Александр Коновалов удалил карту.





Однако бары участников сопротивления продолжили работать, хотя в ходе рейдов Смольного неоднократно уличались в нарушении ковидного законодательства и опечатывались Роспотребнадзором. О том, как заведениям удается уходить от ответственности, ранее подробно рассказывала «Фонтанка».





После введения в Петербурге режима ковидных QR-кодов Александр Коновалов вернулся в медийное поле, объявив, что считает требование Смольного проверять вакцинные сертификаты незаконным. Снова появился сайт с перечнем участников сопротивления, куда вошли как связанные с предпринимателем, так и независимые заведения.