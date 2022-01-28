Азмун выходит из чата. Зачем «Зенит» поссорился с одним из лучших игроков и кто придет ему на замену

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







С прошлого лета стало очевидно, что Азмун надолго не задержится в «Зените». Слишком велико было внимание к нему в Европе. Ситуация понятная: Сердар вырос как игрок за несколько лет в Петербурге и явно хотел попробовать себя на другом уровне. Но вряд ли кто-то представлял, что все обернется именно так.

Как Азмун стал топ-футболистом в «Зените»

Сердар Азмун стал игроком «Зенита» во второй половине сезона 2018/2019. За 12 первых матчей в чемпионате иранский форвард забил 9 голов. Это стало для него повторением личного рекорда результативности, правда в прошлый раз для этого Азмуну понадобилось 27 матчей. Еще 3 гола в своем первом сезоне за «Зенит» Сердар забил в плей-офф еврокубков.



Следующий сезон Сердар провел в «Зените» еще увереннее: 17 голов, 8 результативных передач. На следующий год иранец вновь переписал личные рекорды, забив за петербуржцев 19 голов.

Параллельно он рос и как игрок национальной команды. В 2019-м Азмуна признали одной из главных звезд Кубка Азии: с четырьмя голами Сердар разделил второе место в списке бомбардиров вместе с нынешним игроком «Ромы» Элдором Шомуродовым и стал бронзовым призером в составе сборной Ирана. В отборочных матчах чемпионата мира-2022 Азмун стал главным бомбардиром сборной Ирана (9+3 в 12 матчах). Очевидно, что его время в «Зените» подходило к концу.

Охота на иранца

Еще прошлым летом казалось, что основной претендент на Азмуна - «Лион». Главный тренер французов Петер Бос неоднократно публично хвалил иранца. Не удалось договориться по деньгам. «Зенит» хотел 5 млн евро, «Лион» готов был платить не более 4 млн.

Так на горизонте появился «Ювентус». Итальянский журналист Лука Маркетти написал, что итальянцы нацелились на Азмуна из-за травмы Федерико Кьезы. В этот раз проблема оказалась во времени: «Ювентус» хотел игрока здесь и сейчас, а «Зенит» не хотел отпускать игрока зимой, так как не было замены.



- Сердар может желать покинуть «Зенит», – на днях говорил Сергей Семак с явным раздражением. – Мне хочется, чтобы эти вопросы решались раньше. Плюс у нас есть и остальные футболисты, у которых заканчиваются контракты. Но ничего не поделать. Его желание – доиграть до конца и уйти свободным агентом.

С разной степенью достоверности появлялись новости о еще четырех-пяти европейских командах. В итоге выбор самого Азмуна и его представителей пал на немецкий «Байер», который был готов ждать до лета, чтобы получить игрока бесплатно на правах свободного агента. Кстати именно в «Байер» уже уехал из «Зенита» Андрей Лунев.

Побег из отеля

22 января футбольный клуб «Байер» объявил о подписании контракта с Азмуном с июня 2022 года. То есть сразу после окончания соглашения с «Зенитом». Многие заметили, что петербуржцы на официальных ресурсах никак не отметили это событие. На следующий день оказалось, что Азмун ради подписания контракта с немцами без разрешения руководства «Зенита» покинул отель, в котором петербургская команда жила в Дубае.



Таким образом футболист не только нарушил корпоративную этику, но и медицинский протокол. Инсайдеры заговорили о штрафе для иранца и возможной ссылке в «Зенит-2».

24 января произошла еще одна странная история: Азмун должен был отправиться в сборную Ирана на важные матчи отбора к ЧМ-2022, но «Зенит» его не отпустил из-за положительного теста на коронавирус. 26 января тест показал уже отрицательный результат, но отправиться в сборную ему не дали. Федерация футбола Ирана подала жалобу в ФИФА.

«Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришел позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остается за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму — он игрок «Зенита», и тренерский штаб принял решение в интересах команды», – объяснили свою позицию в пресс-службе «Зенита».

Также появилась информация, что Азмун якобы покинул командный чат «Зенита».

«Люблю тебя, Артемчик»

Сердар Азмун ответил на все инсайды публично. Вечером 27 января он вышел в прямом эфире в Инстаграме. В комментариях к трансляции отметился Артем Дзюба.



«Артемчик! Я ничего плохо не делал. Они сказали, я удалился из этого чата. Я сегодня писал, вчера писал... Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда. Но все равно, без проблем», - заявил Азмун.

«Я знаю. Это ложь», - написал Дзюба в комментариях.

«Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, брат (хлопает по груди – ред.). Но все равно, без проблем. Ничего. Еще три месяца я буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, c первой. Они хотят, чтобы я ехал со второй командой – я поеду, господи», - добавил Азмун.



Азмун и Дзюба обсудили ситуацию в «Зените» pic.twitter.com/jAWleWqKlm — Sports.Rumba (@SportsRumba) January 27, 2022

В то же время, kicker написал, что «Зенит» отпустит Азмуна уже зимой. Якобы петербургский клуб пойдет на это, если согласует трансфер с бразильским нападающим Юри Алберто из «Интернасьонала».

Кто такой Алберто

Две недели назад портал FourFourTwo составил список из 22 игроков младше 22 лет, которые в ближайшее время будут доминировать в мировом футболе. 21-е место в рейтинге занял как раз возможно будущий новичок «Зенита». В нынешнем сезоне Юри Алберто провел 33 матча за «Интернасионал» в бразильской серии А, в которых забил 12 мячей и отдал три голевые передачи.



Про Алберто говорят, что он первоклассный финишер, в первую очередь игрок штрафной, но при этом неуверенно играет головой.

Ходили слухи, что на бразильца претендуют «Милан», «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Каким-то образом эту гонку удалось выиграть «Зениту». Инсайдеры утверждают, что некоторые детали еще обсуждаются, но между клубами уже заключен договор о согласии на трансфер. В случае выхода одной из сторон из сделки предусмотрен штраф. Сумма трансфера якобы составит 20 млн евро.

Помимо прочего бразильский клуб хочет сохранить за собой 10 процентов прав на футболиста, что поможет им заработать на его последующей продаже. Также бразильцы планируют получать бонусные выплаты за голы Алберто в составе «Зенита».

«Каждый футболист мечтает однажды сыграть в большой лиге в Европе. «Интер» — великий клуб, но сыграть в Лиге чемпионов — мечта», - заявил форвард в интервью Globoesportе.

Накануне его видели в аэропорту, садящимся на рейс в Европу.



Yuri Alberto indo para Rússia! Jogador realizará exames médicos no Zenit! pic.twitter.com/KqNaut81Dg — C🅰️rlos Lacerda (@reporterlacerda) January 27, 2022

В комментариях обратили внимание на то, насколько легко одет Алберто для такой поездки. Но ничего, скоро привыкнет. Тем более, что первый медосмотр по последним данным будет все-таки в португальской клинике.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

