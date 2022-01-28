«Речь о сохранении единства и территориальной целостности Украины». Лавров ответил о возможности признания Россией ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном признании самопровозглашённых ДНР и ЛНР как независимых государств, напомнил, что для Москвы по минским соглашениям Украина является неделимой. Глава внешнеполитического ведомства 28 января отвечает на вопросы журналистов четырёх радиостанций в прямом эфире.

Про признание ДНР и ЛНР по принципу признания Абхазии и Южной Осетии Лаврова спросил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который прочитал вопрос слушателя, профессора Стенфорда Майкла Макфолла (посол США в РФ в 2012–2014 годах).



«Макфолл наряду с огромным вкладом в разрушение всего конструктивного в российско-американских отношениях, может быть, просто не успел ознакомиться с минскими договорённостями, которые были согласованы в феврале 2015 года и в которых идёт речь о сохранении единства и территориальной целостности Украины. Это было сделано в ситуации, когда за несколько месяцев до встречи в Минске республики, Луганская и Донецкая, провозгласили свою независимость. Германия и Франция, которые вместе с нами и украинцами согласовали текст минских договорённостей, очень просили, а Пётр Порошенко (президент Украины в 2014–2019 годах. — Прим. ред.) очень активно к этим просьбам присоединялся, чтобы мы убедили лидеров двух республик, которых специально пригласили в Минск, подписаться под минскими договорённостями, тем самым изменяя результаты референдумов, которые были зафиксированы весной 2014 года», — ответил Лавров.



Фото: скриншот YouTube / «Эхо Москвы» Поделиться Поделиться







Министр призвал автора вопроса изучить современную историю Донбасса.

«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твёрдой линии — заставить Запад, заставить Киев выполнять минские договорённости. Тогда всё будет в порядке, как и предусмотрено в этом документе. Кстати говоря, одобренном в Совете Безопасности ООН», — отметил Лавров.



Министр иностранных дел России при этом не стал отвечать на второй вопрос Макфолла, который спросил, почему Москва не попыталась получить разрешение Совета Безопасности ООН на применение силы в Донбассе.

«Совсем неграмотные вопросы, если честно. Почему Россия не обратилась в СБ ООН за разрешением на применение силы, если оно потребуется? Не буду объяснять бессмысленность. Слова «если» не существует в практических действиях дипломатии любой страны», — отметил Сергей Лавров.

В январе 2022 года на фоне нарастания военно-политической напряжённости вокруг Украины депутаты Госдумы от КПРФ внесли проект постановления об обращении к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР.

«Мы видим игнорирование минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — заявлял сразу после внесения проекта документа спикер Госдумы Вячеслав Володин.



24 января Совет Госдумы принял решение рассмотреть проект обращения к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных народных республик на востоке Украины уже в феврале.

26 января после получения Москвой ответов США и НАТО на проекты договоров о гарантиях безопасности лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев обратился к руководству страны с просьбой оказать военную помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР для противостояния «агрессии».

В тот же день первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о необходимости помощи самопровозглашенным народным республикам на востоке Украины в виде поставок отдельных видов вооружений.

Ответ США и НАТО Москве ранее подробно прокомментировал «Фонтанке» гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

