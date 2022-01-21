Спикер Госдумы: Мы не должны допустить, чтобы НАТО оккупировало Украину

Проект внесли депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Его готовы поддержать и депутаты других фракций. «Думаю, депутатов от «Единой России» — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — рассуждает Володин.

Россия должна обеспечить безопасность своих граждан в ЛНР и ДНР, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 января в своём телеграм-канале . Острой темы он коснулся, комментируя проект постановления Госдумы об обращении к президенту РФ о необходимости признания этих республик.

По его словам, этот вопрос «очень серьёзный и ответственный». «Мы видим игнорирование минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — уверяет спикер Госдумы.



По его словам, на следующей неделе могут быть проведены консультации с руководителями фракций для обсуждения инициативы, а затем её рассмотрят на совете Госдумы.



Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние недели на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной для возможного вторжения. Спустя несколько дней президент Владимир Зеленский сообщил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают. Президент США Байден пообещал России «катастрофу» в случае вторжения на Украину.

