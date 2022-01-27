«Алмаз-Антей» ввел в эксплуатацию Санкт-Петербургский центр организации воздушного движения, завершив программу стоимостью 100 млрд рублей

Реформирование и модернизация Единой системы организации воздушного движения России началась в 2005 году и должна завершиться в 2022 году. В декабре 2021 года Концерн ВКО «Алмаз — Антей» завершил строительство и оснащение современным оборудованием Санкт-Петербургского укрупненного центра ОрВД — последнего из 12, создаваемых в рамках программы.

«Концерн поставил оборудование и выполнил работы в интересах аэронавигационной системы России на сумму около 100 миллиардов рублей. С вводом Санкт-Петербургского укрупнённого центра мы завершили работы по укрупнению центров ЕС ОрВД России», — сообщил генеральный директор концерна Ян Новиков.