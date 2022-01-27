«Алмаз-Антей» ввел в эксплуатацию Санкт-Петербургский центр организации воздушного движения, завершив программу стоимостью 100 млрд рублей

Реформирование и модернизация Единой системы организации воздушного движения России началась в 2005 году и должна завершиться в 2022 году. В декабре 2021 года Концерн ВКО «Алмаз — Антей» завершил строительство и оснащение современным оборудованием Санкт-Петербургского укрупненного центра ОрВД — последнего из 12, создаваемых в рамках программы.
«Концерн поставил оборудование и выполнил работы в интересах аэронавигационной системы России на сумму около 100 миллиардов рублей. С вводом Санкт-Петербургского укрупнённого центра мы завершили работы по укрупнению центров ЕС ОрВД России», — сообщил генеральный директор концерна Ян Новиков.
С 26 января 2022 года начался переход на непосредственное управление воздушным движением из вновь созданного укрупнённого центра. Он будет обслуживать воздушное движение и контролировать использование воздушного пространства над территориями Ленинградской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской областей, Республики Карелия, Ненецкого Автономного Округа, Республики Коми, а также над акваториями Баренцева, Карского, Печорского морей Северного Ледовитого океана. Здесь проходят основные потоки воздушного движения, связывающие Европу со странами Восточной, Юго-Восточной Азии, КНР по транссибирским, трансазиатским, трансполярным маршрутам, Северную Америку — со Средним Востоком (ОАЭ) и Индией по кроссполярным маршрутам. Такие маршруты представляют собой наикратчайшие пути (ортодромии), они выгодны как российским, так и иностранным авиакомпаниям. Площадь контролируемого воздушного пространства — более 4 млн кв. км, из которых около 2,4 млн кв. км — воздушное пространство над акваторией Северного Ледовитого океана. В границах ответственности проходит 189 маршрутов протяженностью 114 102 км.
Напомним, что в рамках выполнения Программы модернизации ЕС ОрВД России к концу 2022 года будет создано и переоснащено 12 укрупнённых центров единой системы организации воздушного движения и трёх особых центров — в Калининграде, на Камчатке и в Крыму. В рамках импортозамещения на завершающей стадии находится переоснащение укрупнённого центра в г. Ростов-на-Дону современной системой ОрВД российского производства. Кроме того, более двухсот российских аэропортов за это время оснащено отечественным оборудованием