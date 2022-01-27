FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
78.94р89.15р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище

10
Печать

Владимир Путин в день снятия блокады посетил Пискаревское кладбище. Как сообщает РИА Новости, он принес цветы к братской могиле, в которой был похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду.

Также президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Путин пришел на кладбище отдельно от официальной делегации, в которую входили Александр Беглов, спикер петербургского парламента Александр Бельский, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и депутаты Государственной думы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

DenArt
Его почтение очень хорошо на себе ощущают еще чудом живущие ветераны. А те кто в могилах, сто раз перевернулись бы, узнав, что всё за что они воевали и что строили после войны теперь в руках малочисленной кучки олигархата, с детьми и виллами в странах НАТО. оч патриотично...
266805036
Забронзовели усе!!!!
Параллакс
Интересно, он пожурил губернатора за ледяную помойку?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний