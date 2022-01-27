Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище

Владимир Путин в день снятия блокады посетил Пискаревское кладбище. Как сообщает РИА Новости, он принес цветы к братской могиле, в которой был похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду.
«От президента Российской Федерации»: Путин почтил память защитников и жителей блокадного Ленинграда, возложив венок и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище pic.twitter.com/AkjGzFYfd9— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 27, 2022
Также президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Путин пришел на кладбище отдельно от официальной делегации, в которую входили Александр Беглов, спикер петербургского парламента Александр Бельский, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и депутаты Государственной думы.