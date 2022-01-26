Водитель, утопивший пассажира в болоте на Советском, отправится в колонию на 9 лет

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb Поделиться Поделиться







Невский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП на Советском проспекте. Машина улетела в придорожное болото, и пассажир утонул. Авария произошла 2 октября 2019 года около 23:35 у дома 43 по Советскому проспекту. Водитель Chevrolet Aveo, находясь в состоянии наркотического опьянения, ехал по Советскому от Шлиссельбургского проспекта в сторону Полевой улицы на скорости около 40 км/ч, сообщает 26 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Вблизи дома 43 он не выдержал боковой интервал до правого края дороги, выехал на обочину и врезался там в фонарный столб, после чего машина съехала в наполненный водой кювет и перевернулась на крышу.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb Поделиться Поделиться







В результате пассажир, находившийся на переднем сиденье, погиб на месте от механической асфиксии при утоплении в воде. Очевидцы рассказывали, что сразу бросились доставать машину из болота, но спасти человека не успели. Еще одной жертвой ДТП стала собака: она была в переноске и захлебнулась, когда машина упала в воду. Водителя же увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb Поделиться Поделиться







Подсудимый свою вину признал частично: состояние опьянения он отрицал и полагал, что ДТП могло произойти из-за наезда на неизвестный предмет. Тем не менее суд признал его виновным по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы, а по совокупности с приговором Московского районного суда от февраля 2020 года он получил 9 лет в исправительной колонии особого режима с лишением прав на 2 года. Под стражу его взяли прямо в зале суда.