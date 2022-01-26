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Водитель, утопивший пассажира в болоте на Советском, отправится в колонию на 9 лет

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Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
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Невский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП на Советском проспекте. Машина улетела в придорожное болото, и пассажир утонул.

Авария произошла 2 октября 2019 года около 23:35 у дома 43 по Советскому проспекту. Водитель Chevrolet Aveo, находясь в состоянии наркотического опьянения, ехал по Советскому от Шлиссельбургского проспекта в сторону Полевой улицы на скорости около 40 км/ч, сообщает 26 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Вблизи дома 43 он не выдержал боковой интервал до правого края дороги, выехал на обочину и врезался там в фонарный столб, после чего машина съехала в наполненный водой кювет и перевернулась на крышу.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
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В результате пассажир, находившийся на переднем сиденье, погиб на месте от механической асфиксии при утоплении в воде. Очевидцы рассказывали, что сразу бросились доставать машину из болота, но спасти человека не успели. Еще одной жертвой ДТП стала собака: она была в переноске и захлебнулась, когда машина упала в воду. Водителя же увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

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Подсудимый свою вину признал частично: состояние опьянения он отрицал и полагал, что ДТП могло произойти из-за наезда на неизвестный предмет. Тем не менее суд признал его виновным по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы, а по совокупности с приговором Московского районного суда от февраля 2020 года он получил 9 лет в исправительной колонии особого режима с лишением прав на 2 года. Под стражу его взяли прямо в зале суда.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (3)

265037875
а) не ездить на чём попало
б) не заказывать самое дешёвое такси
в) вообще не ездить на такси, каршеринг наше всё
dedmoroz_5e4d8827384c2
так, а где было силовое ограждение дороги?
Bilbo Baggins
9 особого?
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