Дамба поехала. Очевидцы делятся видео с места ДТП с грузовиками

читатель «Фонтанки» Андрей
Спустя 40 минут ожидания в неподвижной пробке движение на Невской стороне дамбы частично запустили, рассказал читатель «Фонтанки» Андрей. Как видно на кадрах, снятых автомобилистами, для проезда освободили полторы полосы. На месте все еще работает ГИБДД, видно легковой автомобиль с поврежденной передней частью и грузовик с сильно смятой кабиной.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Напомним, что в 10:50 на 137-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись два грузовика и две легковые машины. По данным главка, авария обошлась без пострадавших. Движение по дамбе на время было полностью остановлено, и скопилась 3-километровая пробка со стороны Кронштадта. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затруднение в движении составляет менее километра.