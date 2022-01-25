Ответственность за разработку указа о духовно-нравственных ценностях «взял на себя» Институт наследия имени Лихачева

После начавшегося в СМИ шума из-за публикации проекта указа президента страны «Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», с комментарием выступил директор Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва Владимир Аристархов (до июня 2018 года — первый замминистра культуры). Именно этот институт по поручению минкульта занимался разработкой документа.



«Подготовка данного документа — совместная всеобъемлющая работа, которая велась Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева во взаимодействии с представителями научного и экспертного сообщества, а также заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, — сообщил Аристархов. — Важно отметить, что представленный на общественное обсуждение проект документа не носит исчерпывающий и законченный характер. Это предложения, которые в дальнейшем мы продолжим обсуждать на авторитетных площадках Совета Федерации и Государственной думы, Общественной палаты Российской Федерации, Общественного совета при Минкультуры России и многих других».

