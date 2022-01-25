Ответственность за разработку указа о духовно-нравственных ценностях «взял на себя» Институт наследия имени Лихачева

После начавшегося в СМИ шума из-за публикации проекта указа президента страны «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», с комментарием выступил директор Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва Владимир Аристархов (до июня 2018 года — первый замминистра культуры). Именно этот институт по поручению минкульта занимался разработкой документа.
«Подготовка данного документа — совместная всеобъемлющая работа, которая велась Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева во взаимодействии с представителями научного и экспертного сообщества, а также заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, — сообщил Аристархов. — Важно отметить, что представленный на общественное обсуждение проект документа не носит исчерпывающий и законченный характер. Это предложения, которые в дальнейшем мы продолжим обсуждать на авторитетных площадках Совета Федерации и Государственной думы, Общественной палаты Российской Федерации, Общественного совета при Минкультуры России и многих других».
При этом глава института подчеркнул, что «сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, безусловно, является основополагающей задачей любого государства».
«В этой связи, подготовка проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей носит стратегический характер и учитывает национальные цели и задачи, среди которых, например, укрепление гражданского единства, защита от фальсификаций исторического знания, укрепление традиционных семейных ценностей, воспитание гармонично развитой личности, защита и поддержка русского языка», — заявил он.
Проект указа президента страны, согласно которому российское общество стоит перед лицом глобального ценностного кризиса, а угрозу несет деятельность экстремистов, террористов, США и их союзников, ТНК и иностранных НКО, заметили в СМИ 24 января, когда он был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
О перечне «традиционных ценностей», «разрушительных и чуждых идей и ценностей» и «источников угроз» «Фонтанка» поговорила с поэтом и писателем Дмитрием Быковым.