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Петербуржец оставил машину у заправки, и за неделю она добралась до Бокситогорска и растеряла запчасти

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Полиция Красносельского района Петербурга задержала подозреваемого в угоне автомобиля, который был совершен полторы недели назад. Сама машина нашлась чуть раньше в Бокситогорске, правда, не целиком.

Угон произошел через несколько дней после новогодних праздников. 14 января в полицию обратился 29-летний петербуржец и рассказал, что в период с 9:00 13 января до 13:00 14 января от дома 182 по проспекту Ветеранов пропал его Hyundai Tiburon 2005 года выпуска стоимостью 277 тысяч рублей, сообщает 25 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Машина была припаркована в ста метрах от АЗС «Роснефть». Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В 1:20 20 января сотрудники уголовного розыска обнаружили «Хёндэ» в гаражном кооперативе на Дымском шоссе, 21, в Бокситогорске. Автомобиль был уже разукомплектован. А в 9 часов утра 24 января у дома 35 по Авангардной улице в Петербурге задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний неработающий житель Ломоносовского района. Молодого человека поместили в изолятор.

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Комментарии (2)

VKuser460175249
На Авангардной, 35 находится отдел полиции.
Менты не парятся, взяли первого проходившего мимо таджика)))
266410437
Точнее сказать - брошен на пустыре в снегу. Ближайший ориентир - заправка.
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