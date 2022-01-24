Бельский: Вопрос платного въезда в центр Петербурга требует обсуждения

Ранее Бельский высказался о планах по введению в будущем платного въезда в центр города в эфире радио «Комсомольской правды в Петербурге». Новость вызвала большой резонанс.

Он пояснил, что в радиоэфире рассказывал о существующем опыте. «Я не говорю, что в Петербурге должен вводиться платный въезд в центр города. Отнюдь, нет. Но то, что это достаточно серьезно может разгрузить с точки зрения логистики центр города, с точки зрения ремонта дорог, зданий, которые у нас разваливаются, загрязненности центра города. Нужно говорить объективно: количество выбросов, которое находится на уровне детской коляски — просто зашкаливает», — отметил политик. Он подчеркнул, что «это вопрос не сегодняшнего дня», и он «требует обсуждений».



«Мы в целом обсуждали вопрос, связанный с платными парковками в центре города. И по сути дела говорили, каким образом и куда мы двигаемся: в каких районах в первую очередь будут введены платные парковки (конечно, это центральные районы), в каких не будут введены. Я сказал о том, и сейчас повторюсь, что в принципе, это мировая практика — и европейская в том числе. Чтобы можно быть сделать лучше логистику, разгрузить город, для этого вводятся эти действия. Мы видим, что во многих мегаполисах больших, и в Европе, и в мире — следующий за платными парковками этап — вводится и платный въезд в центр города», — добавил глава парламента.

Спикер привел в пример Стокгольм, где последние годы въезд в центральную часть города платный. «Мы с коллегами там встречались, они показывали, как это было. Сначала население было, примерно 70%, против введения [платного] въезда в центр города. Муниципалитет города Стокгольм принял такое решение, и их поддержал местный парламент. И они ввели ровно на год и через год провели референдум, чтобы либо оставлять въезд платным, либо вернуться к старой схеме, которая была: чтобы проезд был везде бесплатный. Я сейчас не буду обманывать, точную цифру не помню. Больше 90% населения поддержали [решение] оставить платный въезд в центр», — рассказал политик.

