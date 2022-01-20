В Смольном прокомментировали информацию о планах по платному въезду в центр

«Губернатор не ставил передо мной задачу прорабатывать этот сценарий, — отметил Кирилл Поляков. — Как комитет мы, конечно, будем реализовать любой закон, принятый Законодательным собранием и подписанный главой города».

Накануне спикер ЗакСа Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» заявил: «Мы двигаемся в направлении платных парковок, в направлении, скорее всего, я себе позволю сказать, и въезда в центр города платного, чтобы разгрузить то, чем город сейчас перегружен».

Тема платного въезда поднимается в Петербурге регулярно, и чиновникам Смольного так же регулярно приходится успокаивать автовладельцев. В октябре глава КРТИ Андрей Левакин заявлял, что правительство не видит необходимости в таких ограничениях.