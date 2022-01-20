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В Смольном прокомментировали информацию о планах по платному въезду в центр

Председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков прокомментировал «Фонтанке» сообщения о том, что администрация движется в сторону введения платного въезда в исторический центр. Накануне об этом заявил спикер ЗакСа Александр Бельский.

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«Губернатор не ставил передо мной задачу прорабатывать этот сценарий, — отметил Кирилл Поляков. — Как комитет мы, конечно, будем реализовать любой закон, принятый Законодательным собранием и подписанный главой города».

Накануне спикер ЗакСа Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» заявил: «Мы двигаемся в направлении платных парковок, в направлении, скорее всего, я себе позволю сказать, и въезда в центр города платного, чтобы разгрузить то, чем город сейчас перегружен».

Тема платного въезда поднимается в Петербурге регулярно, и чиновникам Смольного так же регулярно приходится успокаивать автовладельцев. В октябре глава КРТИ Андрей Левакин заявлял, что правительство не видит необходимости в таких ограничениях.

При этом «Фонтанка» еще осенью 2019 года рассказывала, что сценарий платного въезда на перспективу включен в Комплексную схему организации дорожного движения.

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Комментарии (51)

Filippspb
Скорее бы закрыли центр для не резидентов !🙏🏻 который Губернатор собирается 🙄 давно пора, для жителей спальников и туристов, есть общественный транспорт и такси, это выбор жильцов спальных районов где жить ! Цена квадратного метра вторички очень долго была равна и в центре и в спальнике, неужели они думали что так будет вечно, ведь центр конечен в отличии от спальников, значит это ваш выбор 🤷🏼‍♂️
iphonedimona
"Администрация движется в сторону..." К повышению пенсионного возраста тоже двигались. Людоеды...
Юлия1206
Очень ждём!!! В центре невозможно дышать, один бензин от машин. Их стало столько, что невозможно окна открыть, проветрить. И гулять не приятно. А мы тут живём, работаем. Если сократится количество машин, экология улучшится значительно.
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