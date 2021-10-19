Смольный не планирует вводить платный въезд в центр Петербурга

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин подтвердил, что в планах правительства не значится введение платного въезда в исторический центр города.

«В Санкт-Петербурге не будет платного въезда», — подчеркнул Левакин в ходе транспортного форума 19 октября. Он объяснил, что в городе меняется характер корреспонденций. Кроме того, не сформирован объезд центра и Смольный не видит необходимости ограничения движения.

Ранее вариант с платным въездом оказался в комплексной схеме организации движения до 2035 года, говорили об этом и чиновники. Однако Левакин существование таких планов опровергал.