FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
71.17р82.46р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Смольный не планирует вводить платный въезд в центр Петербурга

8
Печать

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин подтвердил, что в планах правительства не значится введение платного въезда в исторический центр города.

«В Санкт-Петербурге не будет платного въезда», — подчеркнул Левакин в ходе транспортного форума 19 октября. Он объяснил, что в городе меняется характер корреспонденций. Кроме того, не сформирован объезд центра и Смольный не видит необходимости ограничения движения.

Ранее вариант с платным въездом оказался в комплексной схеме организации движения до 2035 года, говорили об этом и чиновники. Однако Левакин существование таких планов опровергал.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

fw252
давно пора уже запретить этот центр. Людей выселить, дома в стекло залить. Туристов возить на канатной дороге, на землю не спускать. Янтарь продавать прямо в Пулково. Всё равно толку никакого, ничего не покупают. Градозащитникам наконец станет хорошо - дома в сохранности. Велосипедисты рады - катаются в лесу, на природе. Пешеходы счастливы - никакой соли, экологически чистый огород кругом. Ходи в галошах на меху чебурашки сколько хочешь, всё равно никто не видит!
261847251
Надо просто закрыть исторический центр для частного транспорта.
Бесплатно.
Оставить - общественный транспорт, машины оперативных служб, развозные грузовички, социальные такси и возможно такси обычные, но последнее - не точно.
CZE-RUS
Если говорят, что не будет, значит ТОЧНО БУДЕТ. и даже раньше, чем мы предполагаем.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний