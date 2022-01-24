Иностранец в Металлострое воспользовался аккаунтом земляка в каршеринге и попал

Полицейские в Колпинском районе Петербурга задержали водителя каршеринга, который воспользовался им по чужому аккаунту. Теперь молодому человеку вместо работы в России может грозить уголовное дело.



В 0:45 23 января у дома 5, литера А, по дороге на Металлострой сотрудники ППСП остановили каршеринговый автомобиль KIA Rio под управлением 27-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина приехал в Россию в минувшем ноябре, чтобы работать, состоит на миграционном учете и зарегистрирован в Петербурге, однако права управлять «КИА» не имел. Оказалось, что он воспользовался аккаунтом другого гражданина Узбекистана, тоже вполне законно находящегося в РФ с целью работы. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 января.