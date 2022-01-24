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Иностранец в Металлострое воспользовался аккаунтом земляка в каршеринге и попал

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Полицейские в Колпинском районе Петербурга задержали водителя каршеринга, который воспользовался им по чужому аккаунту. Теперь молодому человеку вместо работы в России может грозить уголовное дело.

В 0:45 23 января у дома 5, литера А, по дороге на Металлострой сотрудники ППСП остановили каршеринговый автомобиль KIA Rio под управлением 27-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина приехал в Россию в минувшем ноябре, чтобы работать, состоит на миграционном учете и зарегистрирован в Петербурге, однако права управлять «КИА» не имел. Оказалось, что он воспользовался аккаунтом другого гражданина Узбекистана, тоже вполне законно находящегося в РФ с целью работы. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 января.

Задержанного доставили в полицию, опросили и отпустили под обязательство о явке. Машину после осмотра передали представителю собственника под сохранную расписку. Заявления от каршеринговой фирмы пока не поступало. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

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