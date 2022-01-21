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В России появится еще одна вакцина от коронавируса. ФМБА подало заявку на регистрацию

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Федеральное медико-биологического агентство подало заявку в Минздрав РФ на регистрацию препарата от COVID-19 «Конвасэл». Об этом 21 января сообщает ТАСС.

«Конвасэл» представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл. Срок годности препарата — шесть месяцев.

В конце прошлого года глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что испытания новой российской вакцины «Конвасэл» проходили с лета. Она пообещала, что регистрация закончится до конца первого квартала 2022 года.

Производственной площадкой для «Конвасэла» станет НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.

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Комментарии (8)

VKuser678560
вакцины изготовляют, как пирожки...у меня тоже в холодильнике литруха остывает, готовится к употреблению
Москва 2041
Конваэсл... Мудрено слишком. Назвали бы просто - Конвульсия.
Денеб
Опоздали...... Поезд ушёл..... По всему миру дали команду "Отбой!".... Осознали, что ковид - это род обычного гриппа......
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