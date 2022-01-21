В России появится еще одна вакцина от коронавируса. ФМБА подало заявку на регистрацию

Федеральное медико-биологического агентство подало заявку в Минздрав РФ на регистрацию препарата от COVID-19 «Конвасэл». Об этом 21 января сообщает ТАСС.
«Конвасэл» представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл. Срок годности препарата — шесть месяцев.
В конце прошлого года глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что испытания новой российской вакцины «Конвасэл» проходили с лета. Она пообещала, что регистрация закончится до конца первого квартала 2022 года.
Производственной площадкой для «Конвасэла» станет НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.