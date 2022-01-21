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Четыре машины столкнулись на трассе «Нарва» под Петербургом. Есть пострадавший

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Видео: Алексей Кириллов / «Дорожный Контроль Ленинградская Область»

Массовая авария произошла на федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти утром 21 января. Одной из легковых машин вмяло бочину.

В 11:24 на 98-м километре автодороги А-180 «Нарва», в районе деревни Большие Озертицы, столкнулись четыре автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП, снятых очевидцами, видно что одна из машин получила очень сильные повреждения: у нее буквально смят правый бок, особенно сильно — сзади.

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В результате аварии пострадал один человек. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет, добавили в дорожном управлении. Причины и обстоятельства ДТП устанавливает ГИБДД.

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