У курьера магазина за 4 минуты угнали машину в Петербурге

Петербуржец оставил курьера продуктового магазина без автомобиля в Красногвардейском районе города. На это ему хватило четырех минут.
Как стало известно «Фонтанке» 21 января, в 16:52 20 января в полицию обратился 22-летний гражданин Таджикистана. Молодой человек зарегистрирован в Петербурге и работает курьером в сетевом продуктовом магазине. Он рассказал, что с 16:29 до 16:33 четверга неизвестный преступник путем свободного доступа похитил автомобиль Mitsubishi Galant 1989 года выпуска. Принадлежит машина 48-летнему жителю Ломоносовского района Ленобласти.
Тем же вечером, в 19:10, пропавший «Митсубиши» нашли у дома 23 по улице Маршала Тухачевского. А в 20:15 у дома 2 по улице Стасовой по горячим следам задержали подозреваемого — 39-летнего неработающего петербуржца, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции и составили административный протокол за мелкое хулиганство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.