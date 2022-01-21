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Похититель «Мерседеса» за 18 млн руб. на юге России попался в центре Петербурга

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Полиция Петербурга днем 20 января задержала в центре города мужчину, находящегося в федеральном розыске. Его подозревают в угоне дорогостоящего автомобиля в одном из южных регионов.

Около 16 часов у дома 9 по Саперному переулку сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего гражданина, сообщает 21 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленник находился в федеральном розыске с прошлого года. 7 ноября на дороге Назрань — Кантышево в Северной Осетии он похитил автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63 стоимостью 18,8 миллиона рублей.

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