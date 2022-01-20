Компания Лесневских собирается запустить первую развлекательную киностудию в космосе. На ней будут снимать фильм Тома Круза

Запуск запланирован на декабрь 2024 года. Модуль будет предназначен для проведения различных мероприятий, а также для художников и других творческих работников, которые захотят создавать контент на орбите. Кроме того, на нем собираются снимать новый фильм Тома Круза (компания Лесневских выступает сопродюсером). Режиссером выступит Даг Лайман. Отметим, сам Круз по этому поводу не высказывался, но в NASA еще в 2020 году говорили, что работают с актером для съемок в космосе.

Британская продюсерская компания Space Entertainment Enterprise, основанная россиянами Дмитрием и Еленой Лесневскими, собирается запустить киностудию на орбитальном модуле американской Axiom Space. Об этом 20 января сообщает Variety.

Финансовые подробности не разглашаются. «Компания на данный момент ведет переговоры с инвесторами и коммерческими партнерами проекта. В скором времени планируется проведение раунда финансирования проекта», — заявили в Space Entertainment.



Отметим, Дмитрий Лесневский в России больше известен как один из соучредителей и бывший гендиректор REN TV.

