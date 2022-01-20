Любитель пьяной езды, попавшись полиции под Петербургом, попытался спрятать улики в снегу

Видео: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Инспекторы ГИБДД Петербурга и Ленинградской области совместными усилиями отловили в Ломоносовском районе подозрительного водителя. Когда мужчину начали досматривать, он попытался избавиться от улик и оказал сопротивление. В среду, 19 января, на Волхонском шоссе прошел совместный рейд сотрудников ГИБДД Ломоносовского района Ленобласти и ОБ ДПС ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Неподалеку от дома 4 внимание инспекторов привлек автомобиль Volkswagen, который резко сменил траекторию движения, сообщает 20 января пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Машину остановили, за рулем находился 39-летний мужчина. При проверке выяснилось, что он в настоящее время лишен водительских прав и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде (ст. 12.8, ч. 1, КоАП РФ) и отказ от прохождения медосвидетельствования (12.26, ч. 1, КоАП РФ). Кроме того, мужчина был привлечен к уголовной ответственности за повторную «пьяную» езду (ст. 264.1 УК РФ).

Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Поделиться Поделиться





