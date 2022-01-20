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Нападение на водителя автобуса на юге Петербурга попало на видео. К пассажиру он вышел не с пустыми руками

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«Фонтанка.ру»

Водитель автобуса во Фрунзенском районе Петербурга не с пустыми руками вышел к беспокойному пассажиру после потока нецензурщины и курения в салоне. Камера зафиксировала, кто ударил первым.

Запись с камеры автобуса №31 появилась в распоряжении «Фонтанки» 20 января. На кадрах один из пассажиров, который, по словам очевидцев, грубил окружающим и стучал в кабину водителя, игнорируя замечания.

Молодой человек вышел на остановке напротив дома 52 по Софийской улице. Судя по всему, на выходе он продолжал эмоциональный разговор с водителем. Тот не заставил себя ждать и вышел, похоже, с монтировкой. Почти сразу на помощь к пассажиру подоспел товарищ в спортивных штанах с лампасами.

Первый оборвал разговор, ударив водителя кулаком. Его помощник увернулся от монтировки и ретировался, скользя на снегу. Дерущихся разнимали прохожие.

В «Пассажиравтотрансе» сообщили, что поздним вечером 18 января во время поездки 49-летний водитель пытался призвать дебоширов к порядку, но замечания на них не действовали. Сотруднику потребовалась медицинская помощь.

Полицейские задержали одного из пассажиров — 26-летнего неработающего, ранее судимого за кражи, грабежи и разбои. По предварительным данным, он был в изменённом состоянии сознания. Второго участника нападения ищут.

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Комментарии (5)

ДуремарСПб.
Хачик сам из автобуса вылез.Вооруженный.Играл но не выиграл.
Slava_Rossii
Монтировка в данном случае - холодное оружие дробящего действия. Водитель сам спровоцировал драку.
ЧижПыж
Водила сам нарвался: вышел с монтировкой и толкнул корпусом.
Лампасоносец, само-собой, обратился в бегство.
Но в итоге, как писали классики, "Победила молодость".
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