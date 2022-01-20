Нападение на водителя автобуса на юге Петербурга попало на видео. К пассажиру он вышел не с пустыми руками

Водитель автобуса во Фрунзенском районе Петербурга не с пустыми руками вышел к беспокойному пассажиру после потока нецензурщины и курения в салоне. Камера зафиксировала, кто ударил первым.

Запись с камеры автобуса №31 появилась в распоряжении «Фонтанки» 20 января. На кадрах один из пассажиров, который, по словам очевидцев, грубил окружающим и стучал в кабину водителя, игнорируя замечания.



Молодой человек вышел на остановке напротив дома 52 по Софийской улице. Судя по всему, на выходе он продолжал эмоциональный разговор с водителем. Тот не заставил себя ждать и вышел, похоже, с монтировкой. Почти сразу на помощь к пассажиру подоспел товарищ в спортивных штанах с лампасами.

