Петербуржец угонял с бывшей работы «Валдай», чтобы воровать палеты со склада

Как стало известно «Фонтанке», вечером 18 января в полицию Красногвардейского района Петербурга обратился 48-летний коммерческий директор фирмы, торгующей мясом, и попросил привлечь к ответственности бывшего сотрудника компании, который в период с часа ночи до четырех утра 7, 8 и 9 января угонял автомобиль «Валдай» от дома 131 по Пискаревскому проспекту. Машину заявитель обнаружил на месте.

Руководитель фирмы, торгующей мясом в Петербурге, обнаружил пропажу грузового фургона. На нем три ночи воровали палеты со склада. Под подозрение попал бывший сотрудник компании.

Мужчина отсмотрел записи с камер и установил, что в указанное время с территории складского терминала на Пискаревском были совершены кражи деревянных палет. Воровали их на том самом «Валдае». Также он выяснил, что машиной воспользовался бывший работник, который не имел права управления этим автомобилем.

Оказалось, что этого экс-сотрудника задержали еще накануне, 17 января, тоже по подозрению в хищении по тому же адресу. Заявление подал представитель другой торговой фирмы.

В отношении подозреваемого возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Мужчина отпущен под подписку о невыезде.